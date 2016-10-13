Спортивный арбитраж на четыре года отстранил от соревнований пятерых россиян

РАПСИ

18:52 13/10/2016

МОСКВА, 13 ОКТ – РАПСИ. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне обнародовал в четверг решение, в соответствии с которым пятеро российских легкоатлетов, специализирующихся в спортивной ходьбе, на четыре года отстранены от участия в соревнованиях.

В списке значатся Эльмира Аленбекова, Иван Носков, Михаил Рыжов, Вера Соколова и Денис Стрелков. Все пятеро российских спортсменов не прошли допинг-тесты на ЭПО в июне 2015 года в Саранске, говорится в сообщении суда.

В случае Носкова, Рыжова, Соколовой и Стрелкова срок дисквалификации отсчитывается с 15 июля этого года. Показанные спортсменами на соревнованиях результаты в период со 2 июня по 15 июля 2015 года аннулируются, полученные ими награды по решению суда должны быть возвращены. Для Аленбековой срок дисквалификации отсчитывается с 17 июля этого года, спортивные результаты за период со 2 июня по 17 июля 2015 года подлежат аннулированию.

Дела российских легкоатлетов рассматривала панель из трех арбитров – профессор Мэттью Миттен (США), профессор Ульрих Хаас (Германия) и Чи Лю (Китай).

Суд принял во внимание тот факт, что спортсмены впервые были уличены в применении допинга.