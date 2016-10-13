Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
13/10/2016 22:05
Премия Рунета-2013

Международная информация

Новости

Версия для печати

Спортивный арбитраж на четыре года отстранил от соревнований пятерых россиян

Контекст
Теги: Допинг, спорт, Спортивный арбитражный суд (CAS), Швейцария, Россия
18:52 13/10/2016

МОСКВА, 13 ОКТ – РАПСИ. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне обнародовал в четверг решение, в соответствии с которым пятеро российских легкоатлетов, специализирующихся в спортивной ходьбе, на четыре года отстранены от участия в соревнованиях.

В списке значатся Эльмира Аленбекова, Иван Носков, Михаил Рыжов, Вера Соколова и Денис Стрелков. Все пятеро российских спортсменов не прошли допинг-тесты на ЭПО в июне 2015 года в Саранске, говорится в сообщении суда.

В случае Носкова, Рыжова, Соколовой и Стрелкова срок дисквалификации отсчитывается с 15 июля этого года. Показанные спортсменами на соревнованиях результаты в период со 2 июня по 15 июля 2015 года аннулируются, полученные ими награды по решению суда должны быть возвращены. Для Аленбековой срок дисквалификации отсчитывается с 17 июля этого года, спортивные результаты за период со 2 июня по 17 июля 2015 года подлежат аннулированию.

Дела российских легкоатлетов рассматривала панель из трех арбитров – профессор Мэттью Миттен (США), профессор Ульрих Хаас (Германия) и Чи Лю (Китай). 

Суд принял во внимание тот факт, что спортсмены впервые были уличены в применении допинга. 

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Спортивный арбитраж на четыре года отстранил от соревнований пятерых россиян

18:52 13/10/2016 Спортивный арбитражный суд в Лозанне обнародовал в четверг решение, в соответствии с которым пятеро российских легкоатлетов, специализирующихся в спортивной ходьбе, на четыре года отстранены от участия в соревнованиях.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Следователь и эксперты рассказали суду о гильзах с места убийства Немцова

19:04 13/10/2016 Московский окружной военный суд допросил следователя и экспертов, собиравших и исследовавших гильзы от пуль с места убийства политика Бориса Немцова, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

КС зарегистрировал запрос Минюста о выплате €1,9 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

16:51 13/10/2016 Конституционный суд РФ (КС) в четверг зарегистрировал запрос Министерства юстиции РФ о возможности исполнения постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате бывшим акционерам ОАО "НК "ЮКОС" 1,9 миллиарда евро, сообщили РАПСИ в пресс-службе КС.

Арбитраж признал банкротом московский банк "Стратегия"

16:08 13/10/2016 Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Центрального банка (ЦБ) РФ о признании банкротом ПАО АКБ «Стратегия», говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Мультимедиа

Инфографика: Долговая разгрузка
Инфографика: Численность полиции и статистика убийств
Видео: Протестные стихи и очереди за едой - как живет палаточный городок на Майдане
Все мультимедиа
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера