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Решение арбитража по спору Газпрома ­и Нафтогаза ожидается 31 марта 2017 года

Контекст
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Теги: Нафтогаз, Газпром, Украина, Россия
11:32 17/10/2016

МОСКВА, 17 окт – РАПСИ. Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма 31 марта 2017 года вынесет окончательное решение по спору между Газпромом и Нафтогазом Украины о поставках газа, сообщается в понедельник на сайте украинской компании.

К настоящему времени в Стокгольме уже завершились устные слушания в объединенном деле по взаимным искам НАК «Нафтогаз Украины» и российского ПАО «Газпром» относительно контракта на поставку газа на Украину. Слушания проходили с 25 сентября 2016 года по 11 октября 2016 года.

В ходе устных слушаний стороны обосновали свои правовые позиции, был проведен перекрестный опрос свидетелей и экспертов обеих сторон. Ожидается, что в ноябре стороны направят в трибунал резюме по итогам устных слушаний (post-hearing brief).

Устные слушания по вопросам, относящимся к контракту о транзитных поставках, начнутся в Стокгольме в конце ноября 2016 года.

«Газпром» и «Нафтогаз Украины» судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года, предметом исков являются контракты на поставку природного газа из РФ на Украину и транзит газа через территорию Украины от 2009 года. Иски «Газпрома» в рамках контракта купли-продажи газа включают претензии за неоплаченный, но поставленный на Украину газ (задолженность на конец 2015 года оценивалась в 2,2 миллиарда долларов), остальная сумма приходится на штрафы за недобор газа по контрактному правилу «бери или плати» (take or pay).

В марте из меморандума «Газпрома» к выпуску евробондов стала известна разбивка по задолженности «Нафтогаза» за недобор газа: она оценивалась в 7,09 миллиарда долларов, 11,39 миллиарда, 8,20 миллиарда и 2,55 миллиарда за невыбранные объемы газа в 2012, 2013, 2014 и 2015 годах соответственно.

Общие претензии «Нафтогаза» к «Газпрому» оцениваются в 25,7 миллиарда долларов. Они включают 14 миллиардов долларов по контракту на поставку газа и 11,7 миллиарда долларов по транзитному контракту. В рамках «транзитного иска» «Нафтогаза» «Газпром» подал встречное требование об оплате несанкционированно осевших на территории Украины объемов газа на сумму 5,861 миллиона долларов.

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Решение арбитража по спору Газпрома ­и Нафтогаза ожидается 31 марта 2017 года

11:32 17/10/2016 Арбитражный институт Торговой палаты Ст­окгольма 31 мар­та 2017 года вынесет окончательное решение п­о спору между Газпромом и Нафтогазом Укр­аины о поставках газа, сообщается в понедельник н­а сайте украинской компании.
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