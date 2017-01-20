В США подан коллективный иск к Samsung из-за Galaxy Note — СМИ

androidfan.ru

16:07 19/10/2016

МОСКВА, 19 окт — РАПСИ. Американские пользователи подали коллективный иск к Samsung Electronics America с требованием возместить им ущерб, понесенный из-за долгих сроков замены дефектных аппаратов, сообщает в среду издание International Business Times.

Юридическая фирма McCuneWright, представляющая интересы пострадавших владельцев Note 7, обратилась с иском в суд штата Нью Джерси.

«Samsung проинформировал потребителей, что им придется ожидать замены смартфона несколько дней, а во многих случаях даже недель. В течение этого времени, в результате неспособности ответчика предоставить потребителям адекватную замену, они продолжают нести расходы по оплате ежемесячных платежей за сами аппараты и счетов от провайдеров связи по своим тарифным планам», — утверждается в иске.

Владельцы смартфонов получили извещение о том, что им необходимо отключить аппараты 9 сентября, однако они начали получать предоставляемые взамен девайсы только с 21 сентября. Тем не менее, производителю пришлось также отозвать смартфоны, предоставляемые на замену, поскольку и они оказались подвержены самовозгоранию.

Ожидается, что к Samsung будут поданы в ближайшее время другие иски, в том числе со стороны владельцев, получивших ожоги или понесших материальный ущерб из-за возгорания смартфонов.

Тем временем правительство США объявило перевозку Galaxy Note 7 в самолетах федеральным преступлением.