Более 17 тыс человек обратились в Германии в суд для получения статуса беженца

18:54 19/10/2016

МОСКВА, 19 окт – РАПСИ. Более 17 тысяч мигрантов попытались добиться с начала 2016 года от властей Германии получения полноценного статуса беженца через суд, и большинству из них это удалось, сообщает в среду немецкое издание Sueddeutsche Zeitung.

Еще в начале года власти ФРГ ужесточили отношение к мигрантам, предоставляя все большему их числу лишь «ограниченную защиту» через Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев.

Большинство обратившихся в суд (15 тысяч) составили беженцы из Сирии, которые доминируют среди мигрантов, въезжающих в ФРГ.

Как показывает практика, они имеют высокие шансы добиться через суд предоставления полноценного статуса, поскольку суды ориентируются на положения Женевской конвенции о статусе беженцев и принимают решения в пользу истцов в 90 процентах случаев.

Несмотря на то, что мигрантам, находящимся под ограниченной защитой, не угрожает депортация, они находятся в неравноправном положении по сравнению с теми, кто смог получить полноценный статус беженца, особенно в том, что касается воссоединения семей. Так, согласно принятому в Германии в феврале закону, для этого им придется прожить в стране не менее двух лет.

Количество обращений в суды со стороны соискателей статуса беженца из Сирии начало расти в марте, когда ведомство по делам миграции отказалось от массового предоставления такого статуса сирийцам и вернулось к практике рассмотрения заявок на индивидуальной основе, в результате чего 60 процентов из них стали получать лишь ограниченную защиту.

МВД Германии отвергает обвинения в том, что на миграционное ведомство было оказано давление с тем, чтобы оно отказывало в предоставлении сирийцам полноценного статуса беженцев.

По мнению правоохранителей, многие из них не удовлетворяют критерию Конвенции, согласно которому полный статус беженца предоставляется лишь лицам, которым угрожают преследования в случае возвращения на родину.