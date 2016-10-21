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В Праге по запросу США арестован россиян­ин, подозреваемый в хакерстве — СМИ

Теги: Киберпреступления, Экстрадиция, США, Чехия, Россия
17:57 21/10/2016

МОСКВА, 21 окт — РАПСИ. Власти Чехии по запросу США арестовали россиянина, заподозренного в хищении 100 миллионов аккаунтов социальной сети LinkedIn, сообщает в пятницу Chicago Tribune.

Евгений Никулин был задержан правоохранительными органами Чехии еще 5 октября в одном из отелей Праги. Во время ареста ему стало плохо, и он был доставлен в одну из больниц столицы Чехии.

Никулин подозревается в похищении личных данных миллионов пользователей социальной сети LinkedIn в 2012 году.

Об этом инциденте стало известно лишь весной текущего года, когда некий хакер объявил, что в его распоряжении находятся личные данные более 100 миллионов пользователей калифорнийской компании, что составило около четверти всей клиентской базы LinkedIn. В мае 2016 года компания подтвердила факт кражи данных.

С целью исправления ситуации LinkedIn обратилась к ФБР, которому выразила благодарность за усилия «по установлению местоположения и задержанию лиц, несущих, как считается, ответственность за эти преступные действия».

В своем заявлении ФБР подтвердило арест «российского гражданина, подозреваемого в совершении преступных действий, направленных против интересов США», отказавшись, впрочем, от дальнейших комментариев.

Эксперты по компьютерной безопасности высказывают сомнения в действенности подобных расследований и выдвижения обвинений против иностранных граждан, поскольку в этих случаях затруднено достоверное установление личности преступников, а требования их экстрадиции наталкиваются на протесты со стороны государств, гражданами которых они являются.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже заявила, что Россия делает все, чтобы не допустить экстрадицию в США задержанного в Праге гражданина РФ.

"МИД России и посольство РФ в Праге активно работают с властями Чехии с тем, чтобы не допустить экстрадиции российского гражданина в США. Соответствующий демарш по дипломатическим каналам был предпринят. Необходимое консульские и правовое содействие российскому гражданину также оказывается, ему предоставлен адвокат", — сообщила Захарова.

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В Праге по запросу США арестован россиян­ин, подозреваемый в хакерстве — СМИ

17:57 21/10/2016 Власти Чехии по запросу США арестовали россиянина, заподозренного в хищении 100 миллионов аккаунтов социальной сети­ LinkedIn­, сообщает в пятницу ­Chicago ­Tribune­.­
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