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Приговор обвиняемому в даче взяток Дмитрию Хардеру огласят в июне 2017 года

Контекст
Теги: Коррупция, США
11:42 25/10/2016

МОСКВА, 25 окт – РАПСИ. Оглашение приговора по делу предпринимателя Дмитрия Хардера, которого власти США обвиняют в подкупе сотрудника Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Лондоне, перенесено на конец июня 2017 года, сообщили РАПСИ в Федеральном суде штата Пенсильвании, в котором рассматривается дело.

Ожидалось, что приговор состоится уже на следующей неделе, причину переноса в суде не пояснили. Запрос, направленный Стивену Лачину, адвокату Хардера, остался без ответа.

Хардер, имеющий гражданство РФ и Германии, возглавлял консалтинговые компании Chestnut Consulting Group Inc. (Пенсильвания) и Chestnut Consulting Group Co. (Делавэр). По данным американских властей, в 2007-2009 годах Хардер помог двум клиентам этих фирм – российской и британской нефтегазовым компаниям - получить средства у ЕБРР под финансирование своих проектов. Средства на десятки миллионов евро были выделены благодаря участию сотрудника ЕБРР, который, как утверждают американские власти, получил за свои услуги вознаграждение в размере около 3,5 миллиона долларов. Причем деньги якобы переводились на счет его сестры.

В январе 2015 года Хардер был отпущен под залог в 100 тысяч долларов, однако в апреле этого года соответствующее распоряжение было аннулировано из-за опасений, что подсудимый может попытаться скрыться.

Изначально Хардер не признавал вину, но, в конечном счете, согласился с двумя пунктами обвинения.

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Приговор обвиняемому в даче взяток Дмитрию Хардеру огласят в июне 2017 года

11:42 25/10/2016 Оглашение приговора по делу предпринимателя Дмитрия Хардера, которого власти США обвиняют в подкупе сотрудника Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Лондоне, перенесено на конец июня 2017 года, сообщили РАПСИ в Федеральном суде штата Пенсильвании, в котором рассматривается дело.
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