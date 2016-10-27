Пяти фигурантам «дела Фишенко» приговоры вынесут в США до конца года

10:28 27/10/2016

МОСКВА, 27 окт – РАПСИ. Пяти фигурантам уголовного дела о незаконном экспорте технологий из США в РФ, известного также как «дело Фишенко», приговоры будут вынесены в ноябре-декабре, сообщили РАПСИ в федеральном суде Восточного округа Нью-Йорка.

Согласно графику слушаний суда, оглашение приговора Виктории Клебановой состоится 3 ноября. Шавкат Абдуллаев предстанет перед судом 9 ноября, Людмила Багдикян и Анастасия Дятлова – 10 ноября. Оглашение приговора Александру Пособилову ожидается 8 декабря.

ФБР объявило в октябре 2012 года о задержании восьми человек по подозрению в незаконном экспорте из США в Россию высоких технологий для нужд ВПК и спецслужб. В центре внимания американских правоохранительных органов оказалась частная компания Arc Electronics, офис которой располагался в Хьюстоне. Там работали четверо сотрудников, задержанных наряду с ее совладельцем Александром Фишенко. Всего по этому делу проходят 11 человек. Четверо из восьми арестованных - Клебанова, Пособилов, а также Дятлова и Фишенко - помимо российского паспорта, имеют американский.

Трое фигурантов этого дела были осуждены ранее в этом году.

Севинь Тагиева осуждена в начале июля, она покинула Соединенные Штаты. Как пояснила РАПСИ ее адвокат Сарита Кедия, суд признал наказание отбытым с учетом времени, которое Тагиева провела под стражей в ожидании приговора.

Фишенко, который признал вину по всем пунктам, был осужден на 10 лет заключения также в июле. По решению американского суда у Фишенко будет конфисковано более 500 тысяч долларов в пользу государства.

Натурализованная гражданка США, уроженка Украины Светалина Загон была осуждена в сентябре. Суд пришел к выводу, что она также отбыла наказание, пока находилась под стражей.

Троих человек - Сергея Клинова, Юрия Савина и Дмитрия Шегурова американские власти объявили в розыск.