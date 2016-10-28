Выплаты юристам истцов по делу об аварии в Мексиканском заливе составят $600 млн

13:44 28/10/2016

МОСКВА, 28 окт – РАПСИ. Федеральный суд в Луизиане (США) своим решением одобрил выплату почти в 600 миллионов долларов в виде вознаграждения и компенсации расходов адвокатам, представлявшим интересы истцов в связи с аварией на платформе Deepwater Horizon в 2010 году. Копия постановления суда имеется в распоряжении РАПСИ.

По мнению федерального судьи Карла Барьбе, сумма выплаты, из которой 555,2 миллиона долларов — вознаграждение, причитающееся юристам, а 45 миллионов долларов — компенсация понесенных ими расходов, адекватно отражает масштаб и сложность проведенной работы.

В постановлении указано, что в целом специально созданный юридический комитет отработал 527 тысячи часов, снял несколько сотен показаний, а также составил и проанализировал более 90 миллионов страниц различных документов.

В работе по урегулированию вопросов, относящихся к соглашениям о размере компенсации, следующей с ВР, приняли участие более 340 юристов из 90 юридических фирм.

Следует отметить, что распределение суммы, присужденной всему коллективу юристов, занятых в процессе, должно быть произведено в рамках отдельной процедуры, дата проведения которой пока не определена. Вся сумма будет выплачена ВР дополнительно, а не вычтена из размера достигнутой по соглашению с истцами компенсации, составившей 18,7 миллиарда долларов.

Ранее суд постановил, что BP, допустившая "грубую небрежность", несет основную ответственность за аварию.

BP в течение 15 лет выплатит 5,5 миллиарда долларов по программе очистки воды, еще 7,1 миллиарда будут выделены в рамках программы восстановления природных ресурсов, 4,9 миллиарда пойдут "на удовлетворение экономических и других претензий пяти штатов (на побережье Мексиканского залива)", около 1 миллиарда будут выплачены местным администрациям. Выплаты будут производиться в течение 18 лет.

Как заявила ВР, общая сумма без учета налогов на ликвидацию последствий аварии, различные связанные с ней выплаты и штрафы составили 53,8 миллиарда долларов.

Взрыв на нефтяной платформе ВР Deepwater Horizon в апреле 2010 года обернулся крупнейшей экологической катастрофой в истории США. В результате аварии погибли 11 человек, в воды Мексиканского залива вылилось около 5 миллионов баррелей нефти. Оператором проекта выступала BP, его акционерами были также Anadarko (25%) и MOEX Offshore, затонувшая платформа принадлежала компании Transocean, цементные работы на скважине проводила Halliburton.