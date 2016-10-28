Суд в Северной Ирландии отверг первые иски против «Брексита» - СМИ

15:56 28/10/2016

МОСКВА, 28 окт – РАПСИ, Александр Панфилов. Высокий суд Северной Ирландии определил, что законодательство провинции не ограничивает права премьер-министра Великобритании инициировать выход страны из ЕС (так называемый Брексит) без согласия регионального парламента, сообщает в пятницу агентство Reuters.

Тем не менее, говорится в принятом сегодня постановлении, оно не может предопределить окончательный исход дела, находящегося в настоящее время на рассмотрении в судах Англии и Уэльса, где оспаривается право правительства положить начало формальной процедуре выхода из ЕС по статье 50 Лиссабонского договора 2007 года (официально «Лиссабонский договор о внесении изменений в Договор о Европейском Союзе и Договор об учреждении Европейского Сообщества») без предварительного одобрения парламентариями.

«Суд отвергает иск по всем пунктам», - заявил судья Магуайр по отношению к объединенным в одно дело петициям, поданным жертвами терроризма в Северной Ирландии и межпартийной группой политических деятелей провинции, включая Шинн Фейн и Зеленых. По его словам, результаты Северной Ирландии, где 56 процентов участников референдума о выходе из ЕС проголосовали за сохранение членства в союзе, не могут «перевесить» решение 52 процентов сторонников «Брексита» в общенациональном масштабе.

Представитель межпартийной группы, в свою очередь, пообещал подать апелляцию на вердикт суда в Белфасте в Верховный Суд, высшую судебную инстанцию Великобритании. По утверждению представителей межпартийной группы, соглашения об установлении мира в этом регионе и его условиях требуют парламентского голосования для решения вопроса о выходе Северной Ирландии из ЕС.