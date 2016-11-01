Экс-глава Дальневосточного центра судост­роения Борбот подал иск к Мантурову в СШ­А

21:06 01/11/2016

МОСКВА, 1 ноя — РАПСИ. Бывший глава Дальневосточного центра судостроения Игорь Борбот, фигурант ряда уголовных дел в РФ, который был задержан в США и на депортации которого настаивают российские власти, подал иск к министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову.

Соответчиками по иску, копия которого имеется в распоряжении РАПСИ, значатся также генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и вице-президент по энергетике, локализации и инновациям «Роснефти» Андрей Шишкин.

Борбот связывает свое преследование в России и задержание в Соединенных Штатах с тем, что он в свое время отказался уступить указанным лицам активы, в частности, долю в учрежденной им в 1994 году «Компании Владивосток девелопмент», которая вложилась в ряд прибыльных проектов и которая оценивалась в 350 миллионов долларов.

Как следствие, указывает Борбот, в связи с уголовным преследованием в РФ по сфабрикованным обвинениям с апреля этого года он пребывает под стражей в Нью-Йорке, в то время как в Калифорнии был задержан его помощник Алексей Бойцов, от имени которого в федеральный суд Нью-Йорка также был подан иск.

Иск заявлен по семи пунктам. Борбот и Бойцов настаивают на незаконности их задержания в Соединенных Штатах, а также заявляют о нарушении закона об организованной преступности (RICO), клевете, попытке отъема собственности и злоупотреблениях в ходе их преследования в РФ.

Между тем газета «Коммерсант» сообщала в мае этого года о том, что Борбот был объявлен международный розыск и что его депортации из США добивается российская Генпрокуратура. Речь идет о депортации, а не об экстрадиции, поскольку эта процедура между Россией и США не действует.

Борбот проходит по делу о хищении более 4 миллиардов рублей при строительстве судоверфи «Звезда» под Владивостоком.