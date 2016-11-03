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Выход Британии из ЕС без участия парламента невозможен – суд

Сюжет: Последствия референдума о членстве Великобритании в Евросоюзе
Контекст
Теги: Высокий суд Лондона, Великобритания, Евросоюз
14:31 03/11/2016

МОСКВА, 3 ноя – РАПСИ. Процедура по выходу Великобритании из состава Европейского Союза не может быть запущена без участия парламента страны, сообщает в четверг газета The Guardian со ссылкой на соответствующее постановление Высокого суда Лондона.

«Наиболее фундаментальный постулат британской конституции гласит, что парламент является самостоятельным», - приводит издание слова председателя суда.

По информации The Guardian, правительство страны будет добиваться обжалования принятого постановления в Верховном суде, и слушания по этому вопросу могут пройти уже в декабре.

В Великобритании не утихает спор по вопросу процедуры выхода страны из ЕС. Одной из основных причин разногласий является вопрос о том, кто именно – премьер-министр страны или ее парламент – обладает необходимыми полномочиями.

В ходе слушаний, проходивших в Высоком суде, юристы правительства отстаивали точку зрения, согласно которой премьер-министр страны Тереза Мэй имеет право запустить процедуру выхода из ЕС по статье 50 Лиссабонского договора 2007 года (официально «Лиссабонский договор о внесении изменений в Договор о Европейском Союзе и Договор об учреждении Европейского Сообщества») без предварительного одобрения этого шага парламентом в силу так называемой «королевской прерогативы».

Противная сторона настаивает на том, что парламенту должно быть предоставлено право голоса на переговорах о будущем отношений между Евросоюзом и Великобританией и что без участия парламента невозможно отменить положения статута 1972 года, по которым общеевропейские законы являются обязательными для исполнения на территории Соединенного Королевства.

Референдум по вопросу о дальнейшем членстве Великобритании в Евросоюзе прошел в июне. Согласно официальным данным, за выход страны из ЕС, так называемый «брексит» (неологизм, образованный из слияния двух слов – Britain/Британия и exit/выход – ред.) проголосовали 51,9% британцев при явке в 72,16%.

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Выход Британии из ЕС без участия парламента невозможен – суд

14:31 03/11/2016 Процедура по выходу Великобритании из состава Европейского Союза не может быть запущена без участия парламента страны, сообщает в четверг газета The Guardian со ссылкой на соответствующее постановление Высокого суда Лондона.
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