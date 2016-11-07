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"Райффайзенбанк", банкротящий в РФ компании Rolsen Group, дошел до США

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Теги: Банкротство, Взыскание задолженности, Россия, США
16:47 07/11/2016

МОСКВА, 7 ноя – РАПСИ, Владимир Ядута. «Райффайзенбанк», который в российском арбитраже взыскивает задолженность с ряда компаний Rolsen Group, получил в американском суде разрешение запросить интересующую его информацию у Ильи Зубарева, акционера и одного из основателей группы. Копия соответствующего постановления имеется в распоряжении РАПСИ.

Российский банк обратился с запросом в федеральный суд Северного округа Калифорнии в сентябре, утверждая, что Зубарев может предоставить документы и дать показания, которые имеют значение с точки зрения разбирательств в РФ. При этом банк обратился в располагающийся в Сан-Франциско суд на том основании, что Зубарев является старшим партнером местного венчурного фонда Runa Capital, членом правления местной Acronis Inc. и партнером Quantum Wave Fund, расположенного в городе Пало-Альто. 

Банк надеется получить информацию о корпоративной структуре Rolsen Group, активах, движении средств как внутри группы компаний, так и с учетом расчетов с контрагентами, а также уточнить обстоятельства невыполнения обязательств по кредитам. При этом банк неоднократно обращает внимание на сложную корпоративную структуру группы, ее непрозрачность, в связи с чем не известно точно, какая доля в Rolsen Group принадлежит Зубареву.

Информацию «Райффайзенбанк» запрашивает через американский суд в связи с разбирательствами в арбитражных судах Москвы, Калининграда, Воронежской области по взысканию задолженности с «ТВ-Альянса», считающегося основной операционной компанией Rolsen Group. Задолженность, по утверждению банка, образовалась в связи с неисполнением компанией своих обязательств по кредиту на 19,8 миллиона долларов, срок выплаты по которому наступал 30 июля 2015 года. В октябре того же года банк направил уведомление заемщику и компаниям, с которыми были заключены соглашения для обеспечения кредита: «Видеофон», «Витта», «Совершенная техника», «Варгис», Standard & Western Trading, вскоре после этого обратившись в российский арбитраж.

В частности, в декабре 2015 года «Райффайзенбанк» обратился в Арбитражный суд Москвы (АСГМ) с требованиями к «ТВ-Альянсу» и «Витта». В результате в «ТВ-Альянсе» введена процедура наблюдения, по состоянию на 30 мая этого года долг компании оценивался более чем в 1,5 миллиарда рублей. Следующее слушание по иску к «ТВ-Альянсу» назначено на 21 ноября. По «Витта» дело в настоящее время находится в кассации.

В феврале этого года банк обратился в АСГМ с требованиями к Standard & Western Trading, в июне был подан иск к компании «Варгис». Также в июне в Арбитражный суд Калининграда был подан иск к «Совершенной технике».

Решением Арбитражного суда Воронежской области в «Видеофоне» введена процедура наблюдения, следующее слушание по этому делу назначено на 21 декабря. 


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"Райффайзенбанк", банкротящий в РФ компании Rolsen Group, дошел до США

16:47 07/11/2016 «Райффайзенбанк», который в российском арбитраже взыскивает задолженность с ряда компаний Rolsen Group, получил в американском суде разрешение запросить интересующую его информацию у Ильи Зубарева, акционера и одного из основателей группы. Копия соответствующего постановления имеется в распоряжении РАПСИ.
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