Рейтинг@Mail.ru
 
23/11/2016 01:24
Премия Рунета-2013

Международная информация

Новости

Версия для печати

Активы экс-депутата Егиазаряна почти на $116 млн заморожены по решению суда США

Контекст
Теги: Ашот Егиазарян, Великобритания, Россия, США
17:18 22/11/2016

МОСКВА, 22 ноя — РАПСИ, Владимир Ядута. Федеральный суд штата Калифорния распорядился о замораживании активов бывшего депутата Государственной думы РФ Ашота Егиазаряна почти на 116 миллионов долларов по иску бизнесмена Виталия Смагина.

В противном случае, у Смагина не было бы никакой защиты от «лицемерия г-на Егиазаряна», говорится в постановлении американского суда, имеющегося в распоряжении РАПСИ.

Лондонский международный арбитражный суд (LCIA) еще в ноябре 2014 года обязал Егиазаряна и принадлежавшую ему Kalken Holdings Ltd. выплатить более 84 миллионов долларов плюс проценты в пользу Смагина, заявившего о хищении у него доли в ТЦ на Рублевском шоссе.

Егиазарян попытался обжаловать это решение в Высоком суде Лондона, настаивая на недействительности соглашения от 2008 года о защите интересов его бывшего делового партнера. Экс-депутат утверждал тогда, что его подпись под соглашением была якобы подделана, а спор со Смагиным не подпадал под арбитражную оговорку, в силу чего арбитраж не был уполномочен рассматривать возникший спор.

Лондонский суд отклонил жалобу Егиазаряна в июле 2015 года, в связи с чем тот обратился в апелляцию, оспаривая лишь действительность арбитражной оговорки. Слушания в апелляционной инстанции были назначены на май этого года, но из-за загруженности суда, очевидно, будут перенесены на более позднее время, следует из судебных документов.

Тем временем Смагин добивается признания и исполнения арбитражного решения на территории Соединенных Штатов, где, как сообщалось ранее, проживает Егиазарян. Еще в декабре 2014 года Смагин обратился с заявлением о признании арбитражного решения в федеральный суд штата Калифорния. В начале февраля он подал ходатайство о рассмотрении его заявления по упрощенной процедуре, отметив, что Егиазарян больше года уклоняется от исполнения арбитражного решения, скрывая свои активы.

Американский суд в марте признал законность решения Лондонского арбитраж аи с целью его исполнения постановил взыскать с Егиазаряна более 92,5 миллиона долларов. Бывший российский депутат вскоре обжаловал это решение в апелляции.

Ранее активы Егиазаряна были заморожены по решению Высшего суда Лос-Анджелеса. Решение суда распространялось и на 188 миллионов долларов, которые были переданы в управление одного из трастов в Лихтенштейне, следует из судебных материалов. Срок действия распоряжения суда Лос-Анджелеса заканчивался в середине октября, и Смагин обратился с ходатайством о незамедлительном принятии обеспечительных мер в федеральный суд.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Активы экс-депутата Егиазаряна почти на $116 млн заморожены по решению суда США

17:18 22/11/2016 Федеральный суд штата Калифорния распорядился о замораживании активов бывшего депутата Государственной думы РФ Ашота Егиазаряна почти на 116 миллионов долларов по иску бизнесмена Виталия Смагина.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Верховный суд выполнил обещание по защите предпринимателей

17:38 22/11/2016 Пленум Верховного суда (ВС) РФ своим постановлением подтвердил абсолютный запрет на арест обвиняемых в мошенничестве, растрате или отмывании доходов, совершенных в сфере предпринимательской деятельности.

Путин подписал закон о ратификации соглашения с Китаем о борьбе с терроризмом

15:50 22/11/2016 Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон «О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом», говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Суд продлил срок ареста предполагаемого захватчика заложников в банке

15:10 22/11/2016 Пресненский суд Москвы продлил на три месяца срок содержания под стражей в отношении Арама Петросяна, обвиняемого в захвате заложников в столичном отделении "Ситибанка", сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

Мультимедиа

Инфографика: Долговая разгрузка
Инфографика: Численность полиции и статистика убийств
Видео: Протестные стихи и очереди за едой - как живет палаточный городок на Майдане
Все мультимедиа
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера