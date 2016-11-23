Активы экс-депутата Егиазаряна почти на $116 млн заморожены по решению суда США

РАПСИ

17:18 22/11/2016

МОСКВА, 22 ноя — РАПСИ, Владимир Ядута. Федеральный суд штата Калифорния распорядился о замораживании активов бывшего депутата Государственной думы РФ Ашота Егиазаряна почти на 116 миллионов долларов по иску бизнесмена Виталия Смагина.

В противном случае, у Смагина не было бы никакой защиты от «лицемерия г-на Егиазаряна», говорится в постановлении американского суда, имеющегося в распоряжении РАПСИ.

Лондонский международный арбитражный суд (LCIA) еще в ноябре 2014 года обязал Егиазаряна и принадлежавшую ему Kalken Holdings Ltd. выплатить более 84 миллионов долларов плюс проценты в пользу Смагина, заявившего о хищении у него доли в ТЦ на Рублевском шоссе.

Егиазарян попытался обжаловать это решение в Высоком суде Лондона, настаивая на недействительности соглашения от 2008 года о защите интересов его бывшего делового партнера. Экс-депутат утверждал тогда, что его подпись под соглашением была якобы подделана, а спор со Смагиным не подпадал под арбитражную оговорку, в силу чего арбитраж не был уполномочен рассматривать возникший спор.

Лондонский суд отклонил жалобу Егиазаряна в июле 2015 года, в связи с чем тот обратился в апелляцию, оспаривая лишь действительность арбитражной оговорки. Слушания в апелляционной инстанции были назначены на май этого года, но из-за загруженности суда, очевидно, будут перенесены на более позднее время, следует из судебных документов.

Тем временем Смагин добивается признания и исполнения арбитражного решения на территории Соединенных Штатов, где, как сообщалось ранее, проживает Егиазарян. Еще в декабре 2014 года Смагин обратился с заявлением о признании арбитражного решения в федеральный суд штата Калифорния. В начале февраля он подал ходатайство о рассмотрении его заявления по упрощенной процедуре, отметив, что Егиазарян больше года уклоняется от исполнения арбитражного решения, скрывая свои активы.

Американский суд в марте признал законность решения Лондонского арбитраж аи с целью его исполнения постановил взыскать с Егиазаряна более 92,5 миллиона долларов. Бывший российский депутат вскоре обжаловал это решение в апелляции.

Ранее активы Егиазаряна были заморожены по решению Высшего суда Лос-Анджелеса. Решение суда распространялось и на 188 миллионов долларов, которые были переданы в управление одного из трастов в Лихтенштейне, следует из судебных материалов. Срок действия распоряжения суда Лос-Анджелеса заканчивался в середине октября, и Смагин обратился с ходатайством о незамедлительном принятии обеспечительных мер в федеральный суд.