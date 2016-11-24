Рейтинг@Mail.ru
 
24/11/2016 13:36
Премия Рунета-2013

Международная информация

Новости

Версия для печати

Суд в Лондоне отказался рассекретить документы по "делу Перепиличного" - СМИ

Контекст
Теги: Высокий суд Лондона, Александр Перепеличный, Великобритания, Россия
12:54 24/11/2016

МОСКВА, 24 ноя – РАПСИ. Высокий суд Лондона поддержал власти Великобритании, решив, что материалы британских спецслужб в связи с расследованием обстоятельств смерти российского бизнесмена Александра Перепиличного в ноябре 2012 года должны оставаться под грифом «секретно», сообщает в среду газета The Guardian.

Правительство страны имеет право не предоставлять имеющиеся в его распоряжении «сверх-конфиденциальные» документы, которые могли бы пролить свет на смерть россиянина, постановил судья Крэнстон, поддержав тем самым ходатайство Эмбер Радд, Министра внутренних дел Соединенного Королевства. Суд не нашел «убедительных или веских причин», которые позволили бы ему отклонить ходатайство, согласившись с доводами МВД, что раскрытие разведданных нанесло бы «реальный и значительный вред национальной безопасности».

Сами слушания прошли необычно быстро для подобного рода разбирательств, в течение одного дня, и включали открытую и закрытую части. Судья вынес решение после ознакомления с документами разведки в ходе сессии, которая прошла в закрытом режиме.

Кроме того, сообщил судья, коронер дознания Ричард Трэверс, настаивавший на необходимости выяснения в какой мере секретные данные по делу о смерти бизнесмена могут быть приобщены к дознанию и насколько он может опираться в принятии решения на секретные данные, был отстранен от дела. Его место займет другой коронер, прошедший проверку на благонадежность и получивший допуск к «конфиденциальным материалам», который и примет участие в дальнейших следственных действиях, назначенных на март.

Обстоятельства смерти бизнесмена, чье имя СМИ связывали с «делом Магнитского», долго оставались невыясненными. После сообщений о том, что погибший в 2012 году в Британии Перепиличный сотрудничал со швейцарским следствием, якобы предоставляя ему информацию о налоговых махинациях российских чиновников, британское МВД распорядилось передать расследование этого дела в отдел по особо важным делам.

Вскрытие тела Перепиличного не дало результатов, полиция провела токсикологическую экспертизу, что привело к появлению слухов о том, что Британия опасается получить второе «дело Литвиненко». В июне 2013 года полиция британского графства Саррей объявила, что не обнаружила подозрительных обстоятельств в смерти Перепиличного. По ее данным, 44-летний предприниматель упал и скоропостижно скончался во время пробежки близ своего особняка в городе Вейбридж.

В 2014 году во время анализа содержимого желудка Перепиличного специалист Королевских ботанических садов Кью по растительным ядам Моник Симмондс обнаружила присутствие ядовитой субстанции. На слушаниях в августе 2015 года прозвучало, что Перепиличный мог быть отравлен быстродействующим ядом растительного происхождения, однако подтвердить или опровергнуть это заявление невозможно, поскольку все исходные материалы анализа, по сведениям газеты, были уничтожены.

 

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Суд в Лондоне отказался рассекретить документы по "делу Перепиличного" - СМИ

12:54 24/11/2016 Высокий суд Лондона поддержал власти Великобритании, решив, что материалы британских спецслужб в связи с расследованием обстоятельств смерти российского бизнесмена Александра Перепиличного в ноябре 2012 года должны оставаться под грифом «секретно», сообщает в среду газета The Guardian.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Процедура банкротства введена в отношении структуры холдинга Look At Media

13:00 24/11/2016 Арбитражный суд Москвы по заявлению ООО «Оператор маркет» ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «ЛЭМ Раша» (является российской операционной компанией холдинга Look At Media, управляющего интернет-изданиями The Village, Look At Me, Wonderzine и Furfur), говорится в материалах дела.

Суд в Лондоне отказался рассекретить документы по "делу Перепиличного" - СМИ

12:54 24/11/2016 Высокий суд Лондона поддержал власти Великобритании, решив, что материалы британских спецслужб в связи с расследованием обстоятельств смерти российского бизнесмена Александра Перепиличного в ноябре 2012 года должны оставаться под грифом «секретно», сообщает в среду газета The Guardian.

ВС подтвердил отказ взыскания 107 млн руб с МВД за изъятый алкоголь

12:10 24/11/2016 Верховный суд (ВС) РФ подтвердил решение об отказе ООО «Первая Водочная компания» в иске о взыскании с РФ в лице МВД убытков в размере 107 миллионов рублей из-за пропажи 1,5 миллиона бутылок алкогольной продукции после изъятия в связи с отсутствием акцизов, сообщили РАПСИ в суде.

Мультимедиа

Инфографика: Долговая разгрузка
Инфографика: Численность полиции и статистика убийств
Видео: Протестные стихи и очереди за едой - как живет палаточный городок на Майдане
Все мультимедиа
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера