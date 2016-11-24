Суд в Лондоне отказался рассекретить документы по "делу Перепиличного" - СМИ

РАПСИ, Олег Ефросинин

12:54 24/11/2016

МОСКВА, 24 ноя – РАПСИ. Высокий суд Лондона поддержал власти Великобритании, решив, что материалы британских спецслужб в связи с расследованием обстоятельств смерти российского бизнесмена Александра Перепиличного в ноябре 2012 года должны оставаться под грифом «секретно», сообщает в среду газета The Guardian.

Правительство страны имеет право не предоставлять имеющиеся в его распоряжении «сверх-конфиденциальные» документы, которые могли бы пролить свет на смерть россиянина, постановил судья Крэнстон, поддержав тем самым ходатайство Эмбер Радд, Министра внутренних дел Соединенного Королевства. Суд не нашел «убедительных или веских причин», которые позволили бы ему отклонить ходатайство, согласившись с доводами МВД, что раскрытие разведданных нанесло бы «реальный и значительный вред национальной безопасности».

Сами слушания прошли необычно быстро для подобного рода разбирательств, в течение одного дня, и включали открытую и закрытую части. Судья вынес решение после ознакомления с документами разведки в ходе сессии, которая прошла в закрытом режиме.

Кроме того, сообщил судья, коронер дознания Ричард Трэверс, настаивавший на необходимости выяснения в какой мере секретные данные по делу о смерти бизнесмена могут быть приобщены к дознанию и насколько он может опираться в принятии решения на секретные данные, был отстранен от дела. Его место займет другой коронер, прошедший проверку на благонадежность и получивший допуск к «конфиденциальным материалам», который и примет участие в дальнейших следственных действиях, назначенных на март.

Обстоятельства смерти бизнесмена, чье имя СМИ связывали с «делом Магнитского», долго оставались невыясненными. После сообщений о том, что погибший в 2012 году в Британии Перепиличный сотрудничал со швейцарским следствием, якобы предоставляя ему информацию о налоговых махинациях российских чиновников, британское МВД распорядилось передать расследование этого дела в отдел по особо важным делам.

Вскрытие тела Перепиличного не дало результатов, полиция провела токсикологическую экспертизу, что привело к появлению слухов о том, что Британия опасается получить второе «дело Литвиненко». В июне 2013 года полиция британского графства Саррей объявила, что не обнаружила подозрительных обстоятельств в смерти Перепиличного. По ее данным, 44-летний предприниматель упал и скоропостижно скончался во время пробежки близ своего особняка в городе Вейбридж.

В 2014 году во время анализа содержимого желудка Перепиличного специалист Королевских ботанических садов Кью по растительным ядам Моник Симмондс обнаружила присутствие ядовитой субстанции. На слушаниях в августе 2015 года прозвучало, что Перепиличный мог быть отравлен быстродействующим ядом растительного происхождения, однако подтвердить или опровергнуть это заявление невозможно, поскольку все исходные материалы анализа, по сведениям газеты, были уничтожены.