Wells Fargo готова выслушать владельцев более 2 млн счетов в арбитраже

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14:31 25/11/2016

МОСКВА, 25 ноя — РАПСИ. Wells Fargo & Co, одна из крупнейших в США финансовых компаний, добивается передачи в арбитраж скандального дела, связанного с двумя миллионами банковских счетов, которые были открыты без предварительного согласия клиентов, сообщает в пятницу агентство Reuters.

Иски были поданы к Wells Fargo после того, как компания согласилась в сентябре выплатить штраф в 185 миллионов долларов и 5 миллионов долларов в виде компенсаций клиентам, на чье имя без их ведома и согласия открывались депозитные и кредитные счета, по которым начислялись комиссионные.

В письменном ответе на вопросы конгрессменов Wells Fargo заявила, что будет настаивать на передаче дела в арбитраж в соответствии с арбитражной оговоркой, содержащейся в договоре на открытие счета. При этом в компании предлагают клиентам бесплатные услуги по медиации.

Согласно арбитражной оговорке, клиенты не вправе объединяться для подачи коллективных исков или обращаться в суд. Возникающие между компанией и клиентом разногласия, согласно условиям договора, должны разрешаться в индивидуальном порядке в ходе закрытого арбитражного разбирательства.

Такой способ разрешения споров между финансовыми компаниями и их клиентами стал стандартной практикой после того, как в 2011 году ее утвердил Верховный суд США.

Тем не менее, адвокаты клиентов Wells Fargo настаивают, что подобный подход необоснованно нарушает право клиентов банков на правовую защиту в суде, в частности, право апелляции, а также способствует сокрытию неправомерных действий финансовых организаций от внимания общественности и надзорных органов, поскольку материалы арбитражных разбирательств не подлежат разглашению.

Кроме того, критики подобной практики утверждают, что клиентам, требующим возврата небольших сумм, будет непросто найти адвокатов для представления их интересов в арбитраже, на решения которого в дальнейшем не смогут ссылаться другие потерпевшие.

Примечательно, что суд в США в 2015 году отклонил поданный к Wells Fargo иск, на том основании, что при открытии счетов клиенты компании подписывали документы, содержавшие арбитражную оговорку.

Скандал вокруг Wells Fargo разразился после того, как выяснилось, что руководство организации требовало от сотрудников любым способом выполнять корпоративные квоты, предусматривающие наличие не менее восьми счетов в среднем у каждого из клиентов. Опасаясь последствий, сотрудники в течение пяти лет открыли на имя клиентов банка более двух миллионов счетов без их ведома и согласия. Даже не подозревая о наличии открытых на их имя счетов, клиенты не проводили соответствующие платежи. Кредитные истории многих клиентов оказались испорчены, а свободный доступ к кредитным записям со стороны работодателей сказался и на перспективах трудоустройства.

В результате разразившегося скандала Джон Стампф лишился своего поста гендиректора Wells Fargo, он был вынужден давать объяснения членам банковского комитета сената США.