Суд ЕС частично удовлетворил жалобу Ротенберга на санкции

12:13 30/11/2016

МОСКВА, 30 ноя — РАПСИ, Владимир Ядута. Суд Европейского Союза (ЕС) в Люксембурге частично удовлетворил жалобу Аркадия Ротенберга, аннулировав действие введенных в отношении него санкций в период с июля 2014 года по март 2015 года.

Вместе с тем европейский суд признал обоснованность продления санкций в отношении предпринимателя в период с марта 2015 года по сентябрь 2016 года.

Ротенберг оказался под европейскими санкциями в связи с событиями на Украине.

Решением Совета ЕС в марте 2014 года в отношении ряда российских физических лиц, чиновников, а также руководства самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик был введен первый пакет санкций. Впоследствии список лиц, попавших под санкции, неоднократно расширялся, после принятия соответствующих регламентов в него стали включаться и юридические лица.

Что касается Ротенберга, то его имя оказалось в списке в конце июля 2014 года. В октябре того же года он обратился в люксембургский суд, добиваясь пересмотра Советом ЕС принятого решения и отмены пролонгации санкций в отношении него. Предприниматель настаивает, в частности, на том, что были нарушены его основополагающие права на защиту собственности, частной жизни и ведение бизнеса.

В Совете ЕС появление Ротенберга в черном списке объясняли приближенностью предпринимателя к российским властям и значимостью его бизнеса для экономики страны. В ЕС обратили внимание, в частности, на то, что подконтрольные Ротенбергу компании работали по солидным госконтрактам, в том числе при подготовке к Олимпиаде в Сочи. Также утверждалось, что россиянин является основным акционером компании "Гипротрансмост", готовившей технико-экономическое обоснование строительства моста в Крым. В Совете ЕС это расценили как содействие нарушению территориальной целостности Украины. Впрочем, при продлении санкций информация про "Гипротрансмост" исчезла. Вместо нее появилось заявление о том, что Ротенбергу принадлежит компания "Стройгазмонтаж", которая стала генеральным подрядчиком по проектированию и строительству Керченского моста. Наконец, в Евросоюзе обратили внимание на акцию "Детям России: адрес – Крым!", организованную издательством "Просвещение", председателем совета директоров которого якобы является Ротенберг.

Изначально в суд поступило две жалобы от лица Ротенберга. По сообщениям РИА Новости, эти жалобы были поданы при посредничестве двух адвокатов, которые предложили разные линии защиты, и предприниматель в итоге выбрал одну из них, отказавшись от второй жалобы.

Между тем санкции в отношении Ротенберга были вновь продлены. Предпринимателю закрыт въезд на территорию Евросоюза, его активы подлежат замораживанию до 15 марта 2017 года.

Примечательно, что примерно в одно время с жалобой Ротенберга в люксембургский суд также обратились несколько российских госучреждений. Оспорить введение в отношении них санкций решили «Роснефть», банки ВЭБ, ВТБ и «Сбербанк», а также «Газпром нефть».