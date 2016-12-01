Украине не удалось оспорить решение арбитража в пользу "Татнефти" на $112 млн

16:00 30/11/2016

МОСКВА, 30 ноя – РАПСИ. Апелляционный суд Парижа признал законность решения международного арбитража, по которому Украина обязана выплатить в пользу «Татнефти» 112 миллионов долларов, говорится в сообщении, обнародованном в среду на сайте российской компании.

«Татнефть» инициировала арбитражное разбирательство в 2008 году в соответствии с российско-украинским соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Компетенция состава арбитража на рассмотрение спора была подтверждена в 2010 году. Окончательное решение о выплате в пользу российской компании компенсации было вынесено в 2014 году.

Власти Украины обратились в Апелляционный суд Парижа с целью оспорить вынесенное арбитражем решение, поставив вопрос о компетенции состава арбитража и беспристрастности одного из арбитров.

В свете признания законности арбитражного решения «Татнефть» рассчитывает на его добровольное исполнение украинской стороной. В противном случае «ПАО «Татнефть» предпримет все доступные меры юридического характера для взыскания с Украины причитающихся средств», - говорится в сообщении.