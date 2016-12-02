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Подросток из РФ убил в США приемных родителей - СМИ

Теги: Убийство, Россия, США
22:53 01/12/2016

МОСКВА, 1 дек – РАПСИ. Подросток из России убил в США приемных родителей, трагедия произошла в городе Кроули, штат Техас, сообщается на сайте Dallas News.

По информации издания, в полицию позвонил неизвестный и рассказал об убийстве 60-летнего Троя Джин Брюэра и его 64-летней супруги Мэри Шелдон Брюэр. Звонивший также сообщил о том, что убийца – их приемный сын.

По адресу проживания Брюэров выехал наряд полиции. Здание, где обнаружили тела, было оцеплено по периметру, на место происшествия вызвана группа специального назначения. Проживавшим в округе было рекомендовано не покидать свои дома, часть людей была эвакуирована. 

На пресс-конференции, посвященной произошедшему, начальник полиции города Луис Солер рассказал, что в доме Брюэров находился 17-летний Карл Брюэр. С ним велись долгие переговоры, в результате полиция решила применить спецсредства, в частности, слезоточивый газ, чтобы вынудить молодого человека покинуть здание.

Подростку предъявлено обвинение в двойном убийстве, он содержится в городской тюрьме. Сумма залога установлена в 200 тысяч долларов, сообщает Dallas News.

По информации издания, в семье, которая считалась не самой благополучной, было трое усыновленных из РФ детей, задержанный подросток - самый младший из них.

Согласно официальным данным, с 2010 года зафиксировано 16 случаев вызова полиции к дому Брюэров. Причины обращения к правоохранительным органам не указываются. 

На сайте газеты Fort Worth Star-Telegram говорится, что Карл Брюэр был арестован в сентябре этого года за неповиновение сотрудникам полиции. 

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Подросток из РФ убил в США приемных родителей - СМИ

22:53 01/12/2016 Подросток из РФ убил в США приемных родителей, трагедия произошла в городе Кроули, штат Техас, сообщается на сайте Dallas News.
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