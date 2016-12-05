ЕСПЧ коммуницировал жалобу Навального на решения по делу о хищении 5,4 млрд руб

пресс-служба Московского городского суда

14:15 05/12/2016

МОСКВА, 5 дек - РАПСИ, Диана Гуцул. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу оппозиционера Алексея Навального на решения российских судов, обязавших его опровергнуть распространенную в блоге информацию о чиновниках, якобы причастных к хищению 5,4 миллиарда бюджетных рублей, сообщил РАПСИ адвокат Рамиль Ахметгалиев.

"Суд спрашивает правительство России о соблюдении базовых стандартов по свободе слова. Исходя из вопросов суда правительству, полагаю, что, рассматривая это дело, ЕСПЧ будет исследовать доказательства коррупции, на которые ссылается Навальный. ЕСПЧ просит власти уточнить, был ли Люблинским судом исследован и учтен статус Навального - индивидуальный блогер или «профессиональный публикатор». То есть лицо, блог которого перестал быть частной страничкой, но стал источником информации, мнений и важной частью публичной дискуссии", - рассказал Ахметгалиев.

Собеседник агентства напомнил, что в ЕСПЧ с жалобой на нарушения «права на справедливое судебное разбирательство» и «свободы выражения мнения» (статьи 6 и 10 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод) Навальный обратился в июне 2012 года. Как сообщается в жалобе, информацию из видеоролика, в котором упоминаются экс-налоговик Ольга Степанова и ее бывший супруг, предприниматель Владлен Степанов, подтверждали опубликованные ранее в интернете данные погранслужбы России, фотографии недвижимости, выписки из государственного реестра прав на недвижимость и другие официальные документы.

Люблинский районный суд Москвы в июне 2012 года обязал блогера доказать достоверность и обоснованность распространенных сведений, отказав при этом Навальному в приобщении к делу опубликованных в интернете копий документов. Исковые требования суд частично удовлетворил, обязав Навального выплатить заявителю 100 тысяч рублей и опровергнуть некоторые сведения из видеоролика.



