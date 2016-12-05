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До 46% американцев допускают применение пыток в ходе вооруженного конфликта

Теги: США
17:34 05/12/2016

МОСКВА, 5 дек – РАПСИ. Международный Комитет Красного Креста провел опрос общественного мнения, согласно результатам которого до 46% респондентов в США допускают применение пыток в отношении противника в ходе вооруженного конфликта для получения информации, несмотря на основы международного права, сообщает в понедельник The New York Times.

Другие 30% респондентов полагают, что применение пыток нельзя ничем оправдать, в то время как остальные 24% затруднились ответить на вопрос о допустимости истязаний. В целом, каждый третий опрошенный согласился с тем, что пытки являются «частью войны».

Результаты были получены в рамках масштабного исследования комитета, опросившего около 17 тысяч жителей в 16 странах, в т.ч. находящихся в зоне конфликта.

Между тем в середине ноября Международный уголовный суд (МУС) обнародовал ежегодный доклад, в котором говорится об основаниях подозревать американских военнослужащих в совершении военных преступлений, в том числе в применении пыток, в Афганистане. В настоящее время решается вопрос о проведении соответствующего расследования, охватив период за 2003-2004 годы.

Примечательно, что США наряду с Израилем и Суданом в свое время подписали Римский статут, основополагающий документ МУС, но затем уведомили Генерального секретаря ООН о том, что не намерены становиться его участниками. Таким образом, США никогда не были под юрисдикцией МУС в отличие от Афганистана, где МКК также провел опрос общественного мнения на предмет допустимости применения пыток в условиях вооруженного конфликта. 83% опрошенных заявили, что применение пыток неприемлемо.

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До 46% американцев допускают применение пыток в ходе вооруженного конфликта

17:34 05/12/2016 Международный Комитет Красного Креста провел опрос общественного мнения, согласно результатам которого до 46% респондентов в США допускают применение пыток в отношении противника в ходе вооруженного конфликта для получения информации, несмотря на основы международного права, сообщает в понедельник The New York Times.
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