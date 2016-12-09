WADA подтвердила выводы о системной проблеме с допингом в РФ

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16:06 09/12/2016

МОСКВА, 9 дек – РАПСИ. Российские спортсмены, участники зимних и летних Олимпийских игр были вовлечены в махинации с результатами допинг-проб наряду со спортивными функционерами, прежде всего, из Министерства спорта РФ и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), говорится в обнародованной в пятницу второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Первая часть расследования под руководством канадского юриста Ричарда Макларена была представлена в середине июля этого года. Авторы доклада заявили, что российскому спортивному руководству было известно о манипуляциях с результатами допинг-проб, в то время как отдельные чиновники принимали непосредственное участие в фальсификациях.

Работа московской антидопинговой лаборатории была направлена на защиту принимавших допинг российских спортсменов, в то время как сочинская лаборатория во время проведения зимних Олимпийских игр в 2014 году разработала систему подмены анализов, отмечалось в первой части доклада Макларена.

Из-за скандальных результатов доклада появились опасения, что российские спортсмены не будут допущены до участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Спортивный арбитражный суд (CAS) был буквально завален жалобами. В итоге в Рио не попали российские паролимпийцы - 23 августа CAS отклонил жалобу на решение Международного паралимпийского комитета (МПК), отстранившего российскую сборную от участия в играх.

Согласно второй части документа, более 1000 российских спортсменов могли быть вовлечены в махинации с допинг-пробами.

«Систематическое и централизованное сокрытие и манипуляция процессом контроля допинга развивалось и совершенствовалось… в ходе летних игр 2012 в Лондоне, Универсиады 2013, Чемпионата мира по лёгкой атлетике 2013, а также Зимних Олимпийских игр в Сочи 2014», - говорится в докладе. Причем, согласно содержащимся в документе выводам, подмена допинг-проб была обычной практикой для лаборатории в Москве и после окончания игр в Сочи.

Из-за проблем с допингом десять российских медалистов, занявших пьедестал на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, были лишены наград. Пробы четырех атлетов, участвовавших в 2013 году в Чемпионате мира по лёгкой атлетике, были подменены, в то время как пробы шести обладателей медалей Паролимпиады в Сочи вызывают вопросы, отмечает Макларен.

Между тем президент РФ Владимир Путин подписал 22 ноября подписал закон об усилении ответственности за нарушение антидопинговых правил. Законом предусматривается ответственность за склонение спортсмена к использованию субстанций и (или) методов, запрещённых для использования в спорте, при условии, что эти субстанции не являются наркотическими средствами, психотропными веществами или их аналогами. Ответственность предусмотрена и для самих спортсменов, уличенных в употреблении допинга.

Кроме того, в настоящее время проводится расследование, в рамках которого проверяются сведения о нарушении антидопинговых правил российскими спортсменами, тренерами и должностными лицами Минспорта России, руководителями и сотрудниками РУСАДА, Антидопингового центра, Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). В злоупотреблении полномочиями подозревается бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.