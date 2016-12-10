Турция переусердствовала после введения чрезвычайного положения - эксперты СЕ

18:32 09/12/2016

МОСКВА, 9 дек – РАПСИ, Владимир Ядута. Власти Турции имели все основания для объявления в стране чрезвычайного положения в свете попытки государственного переворота, но они слишком далеко зашли, говорится в заключении Венецианской комиссии.

Власти Турции столкнулись с «опасным вооруженным заговором», у них были «достаточные основания», чтобы объявить в стране чрезвычайное положение, но предпринятые впоследствии меры выходили за рамки Конституции и нормы международного права, полагают специалисты совещательного органа Совета Европы по конституционному праву.

Группа турецких военных предприняла попытку военного переворота в ночь с 15 на 16 июля. Вскоре после этого в стране прошли массовые аресты. Задержаны были тысячи человек, среди них военнослужащие, судьи, прокуроры, сотрудники полиции.

В Венецианской комиссии обращают внимание на массовые увольнения госслужащих, в т.ч. тех, кто подозревается в симпатиях к оппозиционному проповеднику Фетхуллаху Гюлену, которого власти Турции обвиняют в организации мятежа. В связи с этим есть опасения, что увольнения могли носить произвольный характер, без уточнения информации, соблюдения необходимых процедур и прав людей. У тех, кто лишился работы, нет возможности обжаловать решение об увольнении, в т.ч. в судебном порядке, отмечают в комиссии.

Эксперты выступили в поддержку предложения генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда о создании независимого органа ad hoc, который бы занялся проблемами тех, кто так или иначе пострадал от действий властей Турции после неудавшегося переворота.

Наконец, комиссия выразила обеспокоенность расширением полномочий турецких правоохранительных органов, которые могут задерживать подозреваемых на срок до 30 дней без санкции суда.

Сразу после предпринятой попытки госпереворота в Турции глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини предостерегла власти страны от принятия мер, которые могли бы поставить под удар конституционный порядок.

Еврокомиссар по соседству и расширению Йоханнес Хан не, в свою очередь, высказал мнение, что списки неблагонадежных представителей судейского корпуса, которых ожидал арест, могли быть составлены еще до попытки переворота.