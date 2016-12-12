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Суд Пенсильвании отклонил требование о пересчете голосов на выборах президента

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Теги: выборы, Дональд Трамп, США
19:06 12/12/2016

МОСКВА, 12 дек – РАПСИ. Заявление с требованием о пересчете голосов в штате Пенсильвания, отданных за кандидатов в президенты США, отклонено местным судом в понедельник, сообщает агентство Reuters.

Заявление было подано лидером партии «зеленых» Джилл Стайн, которая участвовала в выборах. Политик также настаивала на необходимости проверить  устройства для подсчета голосов на предмет вмешательства в их работу.

С аналогичными требованиями Стайн выступила также в штатах Висконсин и Мичиган. Подозрения обусловлены тем, что штаты, традиционно поддерживавшие демократическую партию, 8 ноября проголосовали за Дональда Трампа.

Верховный суд штата Мичиган на минувшей неделе отклонил заявление Стайн. Таким образом, согласие на пересчет голосов было получено лишь в штате Висконсин.

Между тем избранный президент США Дональд Трамп еще в ноябре назвал попытки инициировать пересчет голосов мошенничеством.

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Суд Пенсильвании отклонил требование о пересчете голосов на выборах президента

19:06 12/12/2016 Заявление с требованием о пересчете голосов в штате Пенсильвания, отданных за кандидатов в президенты США, отклонено местным судом в понедельник.
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