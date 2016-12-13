ЕСПЧ вновь признал нарушение прав Каспарова в 2007 году, оценив ущерб в €5 тыс

12:39 13/12/2016

МОСКВА, 13 дек – РАПСИ. Права оппозиционера Гарри Каспарова, который был задержан в ходе акции протеста в Москве в ноябре 2007 года, были нарушены, говорится в обнародованном во вторник решении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге.

По решению Страсбургского суда в пользу оппозиционера должно быть выплачено 5 тысяч евро в связи с нанесенным ему моральным ущербом плюс 3 тысячи евро – компенсация судебных расходов. Представителю «Другой России» Александру Аверину, обратившемуся наряду с Каспаровым в ЕСПЧ, также полагается 5 тысяч евро.

Страсбургский суд признал нарушение прав Каспарова и Аверина по статье 11 Европейской конвенции о защите прав человека, в которой говорится о свободе собраний и объединений, а также статье 6, которой гарантируется право на справедливое судебное разбирательство. Кроме того, суд признал нарушение прав Аверина по статье 5 (Право на свободу и личную неприкосновенность). В случае Каспарова нарушений по этой статье ЕСПЧ не выявил.

В жалобе значатся имена еще пяти оппозиционеров, в том числе Льва Пономорева, но суд не стал рассматривать их заявления.

Примечательно, что из семи заявителей по этой жалобе, адвокаты были лишь у Каспарова и Аверина.

Между тем в октябре ЕСПЧ обнародовал решение по другому заявлению Каспарова, в котором он жаловался на то, что не попал на "Марш несогласных" в Самаре в мае 2007 года в связи с его задержанием в московском аэропорту "Шереметьево".

По версии правоохранительных органов, причиной задержания явились подозрения в нарушении порядка оформления авиабилетов. Сам оппозиционер расценил задержание как воспрепятствование его участию в акции протеста и, как следствие, нарушение его прав на свободу выражения мнения и свободу собраний.

Страсбургский суд в связи с этим инцидентом признал нарушение прав оппозиционера по статье 11 и статье 5 Конвенции.

Первое решение в связи с событиями 2007 года - задержаниями оппозиционеров и судебными процессами по их делам - ЕСПЧ вынес еще в октябре 2013 года. Каспаров, в отношении которого в РФ возбудили административное дело, был в числе девяти заявителей, обратившихся в Страсбургский суд и отсудивших 60,5 тысячи евро.