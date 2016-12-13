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Бумаги "Кузбаспромбанка" не помогли Черному в суде Нью-Йорка

Контекст
Теги: Верховный суд Нью-Йорка, США
19:01 13/12/2016

МОСКВА, 13 дек – РАПСИ, Владимир Ядута. Бизнесмен Михаил Черной попытался оспорить решение Верховного суда Нью-Йорка о выплате предпринимателю Александру Гликладу 503 миллионов долларов, предъявив бумаги обанкротившегося «Кузбаспромбанка», но американский суд отказался признать их вновь открывшимся обстоятельством.

По свидетельству Черного, бумаги российского банка, ликвидированного в ноябре 2002 года, доказывают, что Гликлад лжесвидетельствовал в американском суде. Однако во время активной фазы разбирательства с Гликладом этих бумаг у Черного якобы не было.

Гликлад обратился в американский суд с исковым заявлением в августе 2009 года. Предприниматель потребовал вернуть ему долг в 270 миллионов долларов от продажи доли в «Кузбассразрезугле», предъявив соответствующую расписку Черного от 2003 года.

Черной, в свою очередь, направил в суд свои возражения, заявив в том числе о недействительности расписки.

Американский суд вынес в апреле 2014 года решение в пользу Гликлада на основании представленных обеими сторонами документов и показаний. Расписка была признана подлинной, а аргументация Черного несостоятельной.

В ноябре 2015 года апелляционная инстанция Верховного суда Нью-Йорка пересчитала сумму выплаты с учетом процентов.

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Бумаги "Кузбаспромбанка" не помогли Черному в суде Нью-Йорка

19:01 13/12/2016 Бизнесмен Михаил Черной попытался оспорить решение Верховного суда Нью-Йорка о выплате предпринимателю Александру Гликладу 503 миллионов долларов, предъявив бумаги обанкротившегося «Кузбаспромбанка», но американский суд отказался признать их вновь открывшимся обстоятельством.
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