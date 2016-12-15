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ВС Швеции отклонил жалобу держателей расписок ЮКОСа по спору с РФ

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Теги: Международный арбитраж, ЮКОС, Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, Швеция, Россия
12:12 15/12/2016

МОСКВА, 15 дек – РАПСИ, Владимир Ядута. Верховный суд Швеции отклонил жалобу четырех испанских фондов-держателей американских депозитарных расписок ЮКОСа, добивающихся исполнения решения международного арбитража по спору с РФ, сообщил в четверг генеральный директор Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков.

Фонды GBI 9000 SICAV S.A., ALOS 34 S.L., Orgor de Valores SICAV S.A. и Quasar de Valors SICAV S.A. обратились с заявлением в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма еще в 2007 году на основании Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций между СССР и Испанией от 1990 года. Держатели ADR заявили о потере активов в связи с банкротством ЮКОСа и потребовали компенсацию. Арбитражный суд вынес в июле 2012 года решение в пользу фондов.

Россия, настаивая на отсутствии у арбитража должной компетенции для рассмотрения заявления испанских фондов, в сентябре 2009 года обратилась в Окружной суд Стокгольма, который в сентябре 2014 года отклонил соответствующее обращение. Россия обжаловала решение Окружного суда Стокгольма в Апелляционном суде округа Свеа. 

Апелляционная инстанция в январе этого года удовлетворила жалобу российской стороны, обязав фонды выплатить РФ около 8,1 миллиона шведских крон, 1,8 миллиона долларов США плюс около 3,8 тысячи британских фунтов в качестве возмещения понесенных ею расходов в связи с обжалованием арбитражного решения.

Фонды, в свою очередь, проиграв в апелляционном суде, обратились в Верховный суд Швеции.

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ВС Швеции отклонил жалобу держателей расписок ЮКОСа по спору с РФ

12:12 15/12/2016 Верховный суд Швеции отклонил жалобу четырех испанских фондов-держателей американских депозитарных расписок ЮКОСа, добивающихся исполнения решения международного арбитража по спору с РФ, сообщил в четверг генеральный директор Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков.
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