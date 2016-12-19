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Приговор двум россиянам по делу о мошенничестве огласят в США в июне 2017 года

Контекст
Теги: Хищения, Интернет, Уголовное право, США, Россия
12:40 19/12/2016

МОСКВА, 19 дек – РАПСИ. Оглашение приговора двум россиянам, подозреваемым в причастности к хищению и продаже данных американских финансовых и торговых компаний, перенесено на июнь 2017 года, сообщили РАПСИ в федеральном суде Нью-Джерси.

Приговор Дмитрию Смильянцу, как ожидается, будет оглашен 15 июня, Владимиру Дринкману – 16 июня.

Оба были задержаны в Нидерландах еще в июне 2012 года. Смильянца экстрадировали в Соединенные Штаты в сентябре того же года. Дринкман обжаловал решение об экстрадиции в национальных судах Нидерландов, намереваясь, в конечном счете, обратиться в Европейский суд по правам человека. Тем не менее, в феврале 2015 года он предстал перед американским судом, а в сентябре признал вину по двум пунктам – сговор с целью получения несанкционированного доступа к компьютерным сетям и сговор с целью совершения мошенничества. Смильянец также пошел на сделку со следствием, признав вину по одному пункту – сговор с целью совершения мошенничества, затронувший финансовый институт.

Обвинение в США заочно предъявлено также двум другим россиянам - Александру Калинину и Роману Котову, а также жителю Одессы Михаилу Рытикову. Кроме того, по этому делу проходил также гражданин США Альберт Гонсалес, который в марте 2010 года был приговорен к 20 годам заключения.

Злоумышленники на протяжении семи лет занимались взломом компьютерных сетей американских и международных компаний, похитив данные по более чем 160 миллионам кредитных и дебетовых карт. По информации американских властей, Дринкман и Калинин взламывали компьютерные сети, Котов занимался хищением данных, в то время как Смильянец впоследствии продавал данные банковских карт и их владельцев через различные интернет-площадки и форумы. Рытиков якобы предоставлял хостинговые услуги.

По словам помощника министра юстиции США Лэсли Колдуэлла, ущерб от мошеннических операций злоумышленников, в том числе Дринкмана и Смельянца, оценивается в сотни миллионов долларов. Среди пострадавших – биржа NASDAQ, компании Carrefour, JCP, Hannaford, Heartland, Wet Seal, Commidea, Dexia, JetBlue, Dow Jones, Euronet, Visa Jordan, Global Payment, Diners Singapore, Ingenicard. К расследованию была подключена Секретная служба США.

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Приговор двум россиянам по делу о мошенничестве огласят в США в июне 2017 года

12:40 19/12/2016 Оглашение приговора двум россиянам, подозреваемым в причастности к хищению и продаже данных американских финансовых и торговых компаний, перенесено на июнь 2017 года, сообщили РАПСИ в федеральном суде Нью-Джерси.
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