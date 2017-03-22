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Евросоюз продлил экономические санкции в отношении РФ до 31 июля 2017 года

Контекст
Теги: Санкции, Совет Европы, Россия
17:50 19/12/2016

МОСКВА, 19 дек — РАПСИ. Санкции в отношении Российской Федерации решено продлить на полгода, до 1 июля 2017 года, говорится в обнародованном в понедельник сообщении Совета ЕС.

Решение о введении санкций сроком на один год как реакция на ситуацию на Украине было принято 31 июля 2014 года. В сентябре того же года санкции, которые касались энергетического, финансового и оборонного секторов, а также распространялись на продукцию двойного назначения, были усилены.

В марте 2015 года Совет ЕС обозначил условия для снятия ограничительных мер в отношении России, привязав срок их действия к выполнению так называемых минских договоренностей, которыми предусматривается нормализация ситуации на юго-востоке Украины, в том числе прекращение огня в зоне конфликта с самопровозглашенными республиками, отвод вооружений между воюющими сторонами.

Позднее в Евросоюзе заявили о невыполнении договоренностей, в связи с чем действие ограничительных мер в отношении России, которая обвиняется в поддержке сил Донецкой и Луганской народных республик, продлевалось еще несколько раз. 

Под санкциями оказались пять российских государственных финансовых институтов и их дочерние структуры, три энергетические компании и три оборонных предприятия. Под запрет попали сделки по импорту-экспорту вооружений между ЕС и Россией. Кроме того, ограничен доступ российских компаний к определенным технологиям и услугам, которые могут использоваться в сфере добычи нефти и разработки месторождений. 

Кроме того, персональные ограничения до 15 марта 2017 года действуют  в отношении отдельных российских предпринимателей, подконтрольных им структур, а также госслужащих. В настоящее время в черном списке значатся 37 компаний и 152 человека, которым запрещен въезд на территорию Евросоюза и активы которых подлежат замораживанию. 

Наконец, отдельный санкционный режим продлен до 23 июня 2017 года по Крыму и Севастополю. Ограничения касаются граждан стран-членов Евросоюза и зарегистрированных в этих странах компаний. Им запрещено заниматься поставками продукции, произведенной в Крыму или Севастополе, на территорию ЕС. Также им запрещено инвестировать в экономику региона, в частности, приобретать недвижимость или вкладывать средства в предприятия, заниматься поставками продукции, услуг. Круизным кораблям разрешено входить в порты крымского полуострова лишь в крайнем случае.

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Евросоюз продлил экономические санкции в отношении РФ до 31 июля 2017 года

17:50 19/12/2016 Санкции в отношении Российской Федерации решено продлить на полгода, до 1 июля 2017 года, говорится в обнародованном в понедельник сообщении Совета ЕС.
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