ЕСПЧ присудил лидеру "Лиги обороны Москвы" Константинову 2700 евро

14:18 20/12/2016

МОСКВА, 20 дек - РАПСИ, Диана Гуцул. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил 2700 евро лидеру националистической организации «Лига обороны Москвы» Даниилу Константинову за длительность содержания под стражей, сообщила РАПСИ адвокат Наташа Добрева.

"Сегодня суд по правам человека огласил решение по делу Константинова о длительности содержания под стражей в течение 2,5 лет и присудил ему компенсацию в размере 2700 евро. Даниил и еще 6 заявителей, дела которых были объединены Европейским судом, жаловались на чрезмерную продолжительность их содержания под стражей. Учитывая прецедентное право по этому вопросу, ЕСПЧ констатировал, что длительность досудебного содержания под стражей заявителей была чрезмерной. В решении говорится, что "жалобы являются приемлемыми и свидетельствуют о нарушении Статьи 5 § 3 Конвенции. Речь идет о том, что «каждый задержанный или заключенный под стражу незамедлительно доставляется к судье или к иному должностному лицу, наделенному, согласно закону, судебной властью, и имеет право на судебное разбирательство в течение разумного срока или на освобождение до суда»", - пояснила собеседница агентства.

По решению ЕСПЧ государство-ответчик должно выплатить Константинову в течение трех месяцев 2700 евро компенсации.

В феврале прошлого года Мосгорсуд признал законным приговор Константинову, в соответствии с которым он был признан виновным в хулиганстве, а затем амнистирован. В решении суда пояснялось, что факт драки между подсудимым и потерпевшим нашел подтверждение в ходе судебного процесса, но осталось недоказанным, что именно Константинов нанес ножевые удары погибшему. Между тем, Константинов находился под стражей 5 лет ─ столько времени длилось следствие и судебные разбирательства.

Изначально Константинов обвинялся в убийстве. Чертановский суд приступал к рассмотрению уголовного дела в отношении него дважды: в день вынесения приговора в 2013 году он вернул дело в прокуратуру для дополнительного расследования. В мае 2014 года дело поступило в суд на новое рассмотрение.