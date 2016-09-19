Выправление истории через УК

10:05 19/09/2016

В России вынесен первый приговор за «реабилитацию нацизма». Он показывает, что преступлением может оказаться любое мнение о событиях Второй мировой войны, в том числе осуждающее нацизм и прославляющее Красную армию.

Статья 354.1 Уголовного кодекса РФ была введена 16 мая 2014 года. Но ее диспозиция только частично связана с заголовком: помимо одобрения преступлений главных военных преступников европейских стран оси (Германии, Италии, Румынии, Венгрии и Болгарии), в России нельзя отрицать установленные приговором Нюрнбергского трибунала факты или публично «распространять заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны».

Польский гамбит

Преступными действиями пермяка Владимира Лузгина краевая прокуратура сочла репост в социальной сети «ВКонтакте» сообщения о том, что «Коммунисты и Германия совместно напали на Польшу, развязав Вторую мировую войну 1 сентября 1939 года! То есть коммунизм и фашизм тесно сотрудничали».

Привлеченные эксперты расценили цель автора такого «поста» как обвинение СССР в сотрудничестве с фашистской Германией, а его публикацию – как имеющую «лингвистические признаки побуждения». Доказательством умысла, по мнению обвинения, являлась полученная подсудимым в школьные годы «четверка» по истории – делая репост, пользователь должен был понимать ложность такого сообщения. Судья Пермского краевого суда Андрей Кузнецов согласился с такими доводами и признал 38-летнего Владимира Лузгина виновным в «реабилитации нацизма», ограничив наказание штрафом в 200 тысяч рублей.

В апелляционной коллегии Верховного суда России осужденного представлял вице-президент Федеральной палаты адвокатов Генри Резник. Выступая в прениях, он напомнил, что статья 354.1 УК РФ, называется именно «Реабилитация нацизма», и задумывалась она в целях не допустить рассказа о преступлениях фашистов в положительном и даже благожелательном контексте. Тогда как в действиях Владимира Лузгина никакой «реабилитации нацизма» нет. По мнению Генри Резника, приговор вынесли человеку, который отрицательно относится к политической деятельности как нацистов, так и коммунистов: «Не надо втягивать суд в политические разборки, заставлять его заниматься делом, инициированным каким-то опером, желающим получить премию или звездочку. Обвинительный приговор по этому делу дискредитирует российское правосудие», – заключил адвокат. Вопреки этим доводам высшая инстанция подтвердила законность и обоснованность обвинительного приговора.

Что есть истина?

Формально служители Фемиды полностью правы. Ведь в решениях Нюрнбергского трибунала вся ответственность за развязывание Второй мировой войны 1 сентября 1939 года действительно возлагается на нацистскую Германию и ее союзников. Нет в нем слов ни о сотрудничестве Гитлера и Сталина, ни о пакте Молотова – Риббентропа, ни о так называемом польском походе РККА. Сами секретные протоколы о разделе сфер влияния СССР и Германии впервые были приданы гласности только в 1948 году в США (то есть через два года после завершения суда над главными нацистскими преступниками). А Красная армия перешла польскую границу 17 сентября, то есть публикация Владимира Лузгина о совместном нападении опять же не соответствует действительности.

Генри Резник сравнил эту политическую ситуацию с убийством: «Даже если один убийца кромсал тело жертвы с 1 сентября, а второй присоединился только 17-го, то они оба являются соучастниками этого преступления. Так что говорить о «сотрудничестве» нацистов и коммунистов – не совсем точно, точнее все же считать их «соучастниками», – заявил адвокат.

Вместе с тем опрошенные РАПСИ юристы указывают на дефекты самой нормы Уголовного кодекса РФ. Так, по мнению адвоката Double Bridge Law Сергея Голубка, статья 354.1 абсурдна по своей формулировке и не годится к применению, фабула дела Лузгина тому подтверждение. Схожего мнения придерживается и адвокат коллегии «Малик и партнеры» Илларион Васильев: «Любое неосторожное высказывание относительно Второй мировой войны может повлечь уголовную ответственность, то есть речь идет о «мыслепреступлении». Но за мысли не судят, даже если они идут вразрез с официальной доктриной. Или кто-то будет утверждать, что международный суд слишком мягко наказал нацистских преступников – троих оправдал, семерых приговорил к различным срокам заключения, причем пять были освобождены досрочно. Это тоже является отрицанием итогов приговора Международного военного трибунала (Нюрнбергского трибунала)? Таким образом, анализируемая статья противоречит не только принципу свободы мысли, но и принципу определенности, что делает противоправным ее дальнейшее применение», – убежден адвокат.

А вот кандидат исторических наук и член элитарного клуба «Что? Где? Когда?» Сергей Виватенко убежден, что официальное мнение о Второй мировой войне – это как раз-таки решения Нюрнбергского трибунала, и «они заведомо правильные». Опираясь на них, и появился закон. Вместе с тем, по его мнению, войну готовила не только Германия и другие страны оси, а все великие державы в течение 30-х годов: «Великобритания подталкивала Японию оккупировать Китай, поощрила Италию на захват Эфиопии, а вместе с Францией разрешила Германии, Польши и Венгрии разорвать Чехословакию. США финансировала нацистов (за это отвечал однокашник Франклина Рузвельта Ганфштенгль), фирма Dupon всю войну продавала немцам свою продукцию. Конечно, Англия, США и Польша хотели, чтобы Германия и Япония напали на СССР. Но мировая война пошла по другому сценарию – немцы разработали план нападения на Польшу «Weiß» еще в апреле», – рассказывает Сергей Виватенко.

А был ли Штирлиц?

Однако немало событий уже почти 75-летней давности вызывает споры у историков. В частности, до сих пор не определено даже общее число советских граждан, погибших как в течение всей войны, так и во время блокады Ленинграда или отдельных кампаний и операций. Официальные позиции по ряду событий противоречат друг другу. Например, улицы во многих городах названы в честь героев-«панфиловцев», «28 самых храбрых твоих сынов» упоминаются в гимне Москвы и так далее. Но если верить опубликованному Государственным архивом России докладу Главной военной прокуратуры СССР, еще в 1948 году вся история о «панфиловцах» была признана не более чем газетной «уткой», а некоторые ее герои оказались «власовцами». Что есть правда, а что «ложные сведения» – любое высказывание может привести к уголовной ответственности.

Кроме того, при формальном применении нормы закона преступниками являются создатели и распространители почти любой художественной литературы и кинофильмов о Великой Отечественной войне, даже самых патриотических. Ведь режиссерам, издателям и прокатчикам доподлинно известно, что старшина Васков (главный герой повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие» и ряда ее экранизаций), капитан Алексей Титаренко («В бой идут одни старики»), майор Вихрь, Штирлиц, многие другие известные герои и их деяния – литературный вымысел. Действующий УК позволяет квалифицировать их как «заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны».

Но Сергей Виватенко полагает, что «фантазировать о наших подвигах в Великую Отечественную войну ни к чему. Нам и без этого есть, чем гордиться! Или в нашей стране должны приуменьшать подвиги наших дедов? А «панфиловцы» – настоящие герои, они остановили немцев под Москвой, и не важно, сколько их было. Любой человек, павший за Родину, является героем», – констатирует историк.



Павел Нетупский

