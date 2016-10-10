Госзакупки и родственники: ВС объяснил правила аукционов

10:00 10/10/2016

Верховный суд (ВС) РФ разъяснил в каких случаях возникает конфликт интересов при наличии родственных связей между заказчиками и претендентами на исполнение госзакупок.



Высшая инстанция указала, что из конкурса должны исключаться компании, в которой работают родственники заказчика, даже если они не являются руководителями этой фирмы. Между тем, компания выбывает из круга претендентов, в случаях, когда полномочия главы компании и его заместителя являются тождественными. Таким образом, судьба конкурса при участии родственников заказчика во многом зависит от штатного расписания компаний.

Круг лиц, одновременное участие которых при осуществлении закупок свидетельствует о конфликте интересов, определяется в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ. В обзоре судебной практики ВС указал, как российским судам следует трактовать его нормы.

Заместители тоже вылетают

Конфликт интересов возникает не только в отношении руководителей, но и в отношении должностных лиц, которые непосредственно участвуют в осуществлении закупки, указал суд. Правда, согласно его разъяснениям, ситуацию так нужно трактовать только в случаях, когда полномочия заместителей позволяют им влиять на процедуру закупки и результат её проведения.

Суд привел в пример спор хозяйственного общества, участвовавшего в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на поставку товара. Компания задекларировала отсутствие конфликта интересов, посчитав, что близкое родство заместителя руководителя контрактной службы заказчика с одним из членов совета директоров общества, являющегося его внуком, не препятствует участию в открытом конкурсе.

По результатам рассмотрения заявки конкурсная комиссия заказчика признала её соответствующей требованиям пункта 9 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ.

Однако антимонопольный орган пришел к выводу о наличии конфликта интересов и выдал предписание заказчику об отстранении хозяйственного общества от участия в определении поставщика.

Заказчик оспорил решение антимонопольного органа в арбитражном суде, однако проиграл процесс.

Отказывая в удовлетворении заявленного требования, арбитражный суд первой инстанции напомнил круг лиц, участие которых в процедуре закупки предполагает наличие конфликта интересов: руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий.

Указанную норму необходимо применять с учётом закреплённых в статье 6 Закона № 44-ФЗ принципов контрактной системы в сфере закупок, обеспечивающих гласность и прозрачность осуществления государственных и муниципальных закупок и направленных на предотвращение коррупции и недопущение ограничения конкуренции, что корреспондирует требованиям пунктов 1 и 2 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», напомнил суд.

«В рассматриваемом деле, несмотря на то, что должность заместителя руководителя контрактной службы заказчика не включена в перечень, судом установлен конфликт интересов ввиду того, что полномочия руководителя контрактной службы заказчика и его заместителя являются тождественными по функциональным обязанностям, позволяют влиять на процедуру закупки и результат её проведения», - указал арбитраж.

Он пояснил, что и руководитель контрактной службы, и его заместитель несут ответственность за принятие решений при осуществлении закупок заказчиком.

Кроме того, суд установил, что в соответствии с должностной инструкцией заместитель руководителя контрактной службы имеет полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (часть 6 статьи 38 Закона № 44-ФЗ).

«При названных обстоятельствах допуск к участию в открытом конкурсе хозяйственного общества приведёт или может привести к ограничению или устранению конкуренции, в том числе к созданию преимущественных условий участия в закупке, к координации деятельности участника закупки и заказчика, нарушению порядка определения победителя закупки», - отмечает ВС РФ.

Таким образом, комиссия по осуществлению закупок или заказчик в данном случае были обязаны отстранить хозяйственное общество от участия в определении поставщика.

Но наоборот можно

В другом деле произошла ровно обратная ситуация: компанию отстранили от конкурса, так как ее генеральный директор является братом заместителя руководителя контрактной службы заказчика.

На этом основании антимонопольный орган принял решение об отмене протокола рассмотрения заявок и выдал предписание заказчику об отстранении хозяйственного общества от участия в определении поставщика. Заказчик не согласился с решением и пошел с жалобой в арбитраж.

«Признавая оспариваемые акты незаконными, суд указал, что в рассматриваемом деле полномочия заместителя руководителя контрактной службы заказчика по функциональным обязанностям не тождественны полномочиям руководителя. Так, заместитель руководителя контрактной службы заказчика не обладает правом принятия фактических решений, влекущих за собой правовые последствия при разработке плана закупок, плана-графика и осуществлении иных функций и полномочий, которые отнесены к ведению контрактной службы (часть 4 статьи 38 Закона № 44-ФЗ)», - говорится в обзоре.

Таким образом, посчитал суд, в таких случаях у антимонопольного органа отсутствовали основания для отстранения хозяйственного общества от участия в определении поставщика.



Алиса Фокс