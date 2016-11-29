Верховный суд не исключил возможность запрета курения на собственном балконе

14:49 29/11/2016

Верховный суд (ВС) РФ не исключил возможность запрета курения на собственном балконе, если это мешает соседям. До высшей инстанции дошел спор двух новосибирцев, один из которых страдает от табачного дыма, попадающего в его квартиру из-за соседа, курящего на лоджии этажом ниже. Верховный суд РФ признал, что законодательство не запрещает пользоваться своим балконом для курения. Однако каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, закрепленное в Конституции РФ. К таким правам относится и отсутствие табачного дыма.

Собственник может требовать устранить нарушение его прав, в том числе просить запретить соседу курение на балконе, указал ВС РФ.

Между тем, он не стал ставить точку в деле, отправив спор на новое рассмотрение в апелляционной инстанции.

Позиция некурящего и курящего соседа

Житель Новосибирска Трофимцев в иске указал, что он более пяти лет конфликтовал с Фицлером, который курит на лоджии этажом ниже. Из-за любви соседа к табачным изделиям истец вынужден жить с закрытыми окнами, а отсутствие свежего воздуха негативно влияет на его здоровье.

Однако и эта мера не спасает семью от сигаретного дыма, проникающего в квартиру. В результате вся семья истца является пассивными курильщиками, что сказывается на их состоянии, а их дети получают ежедневную "агитацию" за то, что использование табачных средств является нормальным образом жизни, указывает истец.

Трофимцев попросил суд обязать соседа прекратить курение и выплатить ему компенсацию в 250 тысяч рублей. При этом он признал, что закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" не содержит нормы, запрещающий курение на лоджии занимаемой квартиры.

Однако заявитель полагает, что в сложившейся ситуации имеется злоупотребление правом со стороны соседа.

"Обстоятельства проникновения дыма не подлежит доказыванию, поскольку факт того, что дым поднимается снизу вверх, является общеизвестным в силу законов физики. Необходимо сделать вывод, что указанные действия (курение на балконе) являются злоупотреблением правом и подлежат запрету. Злоупотребление правом представляет собой правомерный акт человеческого поведения, состоящий в противоречии с их назначением и в целях удовлетворения личных интересов субъектов права, в результате чего причиняется вред другим лицам", - говорится в иске.

В заявлении Трофимцев подробно расписал понятие табачного дыма – "аэрозоль, содержащий пары и микрочастицы, состоящий из основной струи дыма, которую курильщик выдыхает с каждой затяжкой, и, во-вторых, из побочной струи дыма, поступающей непосредственно в помещение с тлеющего конца сигареты, сигары или курительной трубки". А также его негативное воздействие на окружающих, помимо неприятного запаха истец ссылается на возможность развития целого букета заболеваний - бронхита, пневмонии, рака легких, болезни сердца и сосудов.

"Очевидно, что курение табака вредно для здоровья человека. Учитывая требования закона о полном запрете на курение в учреждениях и в других общественных местах, то допустимая концентрация никотина или других вредных химических веществ должна быть равна нулю", - полагает заявитель.

Но в чем заключается злоупотребление правом курящего соседа истец анализировать не стал. Этим воспользовался представитель ответчика. "Истцом не предоставлено доказательств злоупотребления ответчиком своими правами, наличие у него умысла на причинение вреда и факта наличия самого вреда", - указал юрист курящего соседа.

Мнение судов Новосибирска

Ленинский районный суд Новосибирска требование о запрете курения и взыскании морального вреда отклонил, а Новосибирский областной суд оставил это решение в силе.

Суды не нашли в курении на балконе злоупотребление правом, апеллируя к статье 10 ГК РФ.

"По смыслу статьи 10 ГК РФ злоупотребление правом имеет место в случае, когда субъект поступает вопреки норме, предоставляющей ему соответствующее право, не соотносит поведение с интересами общества и государства (Определение Верховного Суда РФ от 03.02.2015 N 32-КГ14-17 (Судебная коллегия по гражданским делам)", - говорится в решении.

Между тем, истец не предоставил доказательств, свидетельствующих о том, что Фрицлер курит на лоджии умышленно и исключительно с целью причинения вреда соседу и его семье. В деле также нет доказательств проникновения в квартиру заявителя вредных веществ, которые оказывают влияние на здоровье. Суд также усомнился, что ответчик курит в таких объемах, что можно нарушить право семьи соседа на здоровый образ жизни.

"Учитывая, что лоджия ответчика является не застекленной, табачный дым не концентрируется в одном месте, а рассеивается воздушными потоками, соответственно его концентрация падает пропорционально кубу расстояния. Говорить о том, что на лоджию в квартире истца попадает именно табачный дым, имеющий вредоносное воздействие для здоровья истца, а не запах, то есть специфическое ощущение присутствия в воздухе летучих пахучих веществ, обнаруживаемых химическими рецепторами обоняния, оснований у суда не имеется", - отмечается в решении.

Конечно, суд учел и что действующее законодательство не содержит норм, запрещающих курение на лоджии занимаемой квартиры.

"Право истца на благоприятную окружающую среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака само по себе не налагает запрет на курение граждан на балконах и лоджиях занимаемых ими квартир, поскольку такой запрет не установлен действующим законодательством", - указано в постановлении.

Суд напомнил, что закон содержит исчерпывающий список мест, где курение запрещено, например, лифт жилого дома.

"Очевидно, что лоджия не относится к перечисленным местам... Также лоджия не является местом общего пользования собственников многоквартирного дома и не относится к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме в понимании статьи 36 ЖК РФ", - разъясняет он.

Суды Новосибирска посчитали доводы истца надуманными и указали, что вместо аргументов он указал лишь предположения. Они отклонили исковые требования в полном объеме – не стали запрещать соседу курить и не обязали ответчика выплатить 250 тысяч рублей компенсации.

Решение ВС РФ

Однако ВС РФ не согласился с выводами сибирских коллег, в частности, напомнив, что Конституция РФ не только гарантирует право каждого на жилище (статья 40), но и на благоприятную окружающую среду (статья 42).

Данное законоположение получило развитие в статье 9 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", которой декларируется, что граждане имеют право не вдыхать чужой сигаретный дым и не испытывать последствий для здоровья из-за табачного дыма, напоминает ВС.

Он также отсылает к статье 304 Гражданского кодекса РФ, согласно которой собственник может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения.

"Для правильного разрешения возникшего между сторонами спора суду надлежало установить, имеются ли препятствия к пользованию истцом занимаемым жилым помещением (в частности, нарушены ли санитарно-эпидемические правила и требования), чем вызваны данные препятствия (действиями ответчика либо иными причинами) и как их возможно устранить", - указано в решении.

ВС считает, что новосибирские суды в данном споре напрасно не воспользовались своими полномочиями для сбора доказательств и назначения специальных экспертиз.

Более того, на его взгляд, судьи, таким образом, отклонились от обязанности полно и всесторонне исследовать имеющие значение обстоятельства и законно разрешить спор, а именно это является первостепенной задачей гражданского судопроизводства.

В связи с этим, судебная коллегия Верховного суда отменила решение и направила дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Алиса Фокс



