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В Челябинске главврач обвиняется в непредоставлении информации адвокату

Теги: Вандализм, Челябинская область, Россия
15:36 20/09/2016

МОСКВА, 20 сен - РАПСИ, Олег Сивожелезов. Мировой судья судебного участка № 2 Центрального района Челябинска 22 сентября рассмотрит дело об административном правонарушении в отношении главного врача Областной клинической специализированной психоневрологической больницы № 1 Анатолия Косова по признакам необоснованного отказа в предоставлении информации по запросу адвоката Андрея Лепехина, сообщил РАПСИ сам защитник.

Лепехин, представляющий интересы обвиняемого в вандализме активиста Алексея Морошкина, добавил, что главврач областной психбольницы не признает своей вины в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 5.39 Кодекса об административных нарушениях РФ - неправомерный отказ в предоставлении гражданину, в том числе адвокату информации в связи с поступившим от него адвокатским запросом либо несвоевременное предоставление такой информации. Санкция статьи предусматривает наложение административного штрафа на виновное лицо в размере до 3 тысяч рублей.

Собеседник агентства также сообщил, что правоохранительные органы возбудили в отношении Морошкина уголовное дело по статье «Вандализм» (часть 1 статьи 214 Уголовного кодекса РФ). По данным следствия, в прошлом году мужчина покрасил бюст Ленина в Челябинске в цвета украинского флага. Материалы по этому делу вернулись в полицию на доследование.

В июне этого года защитник Морошкина обратился с адвокатским запросом на имя главного врача Областной клинической специализированной психоневрологической больницы (ОКСПБ) № 1 Косова о предоставлении медицинских документов своего клиента. Лепехин отметил, что в установленный законом тридцатидневный срок главный врач медицинского учреждения не ответил на запрос, не направил уведомление об отказе в предоставлении информации либо уведомление об отсрочке в предоставлении информации.

Сославшись на официальную позицию прокуратуры Центрального района Челябинска, возбудившей административное дело, адвокат заявил, что в данном случае речь идет о правонарушении в форме бездействия.

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В Челябинске главврач обвиняется в непредоставлении информации адвокату

15:36 20/09/2016 Мировой судья судебного участка № 2 Центрального района Челябинска 22 сентября рассмотрит дело об административном правонарушении в отношении главного врача Областной клинической специализированной психоневрологической больницы № 1 Анатолия Косова по признакам необоснованного отказа в предоставлении информации по запросу адвоката Андрея Лепехина, сообщил РАПСИ сам защитник.
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