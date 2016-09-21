ВС РФ признал законными положения ПДД о запрете опасного вождения

11:51 21/09/2016

МОСКВА, 21 сен - РАПСИ, Олег Сивожелезов. Верховный суд (ВС) РФ не стал отменять положения пункта 2.7 Правил дорожного движения (ПДД), который запрещает водителям осуществлять маневры, создающие угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств, сооружений, грузов или причинения иного материального ущерба, передает в среду корреспондент РАПСИ из зала суда.

Коллегия ВС по административным делам отказала автолюбителю Павлу Савюку в удовлетворении иска о признании пункта 2.7 ПДД недействующим в части запрета опасного вождения.

Согласно доводам административного искового заявления, нормы оспариваемых положений противоречат ряду нормативно-правовых актов, а кроме того, создают ситуации, при которых к административной ответственности могут быть привлечены невиновные лица.

Представитель истца адвокат Марат Аманлиев пояснил, что требование о соблюдении бокового интервала, запрет перестроения при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия в отсутствие четких критериев подобных ситуаций являются по сути коррупциогенными факторами.

По мнению юриста, на практике инспекторам безопасного движения фактически невозможно доказать, что перестроение при интенсивном движении имело своей целью дальнейший поворот. Аманлиев также поставил под сомнение допустимость формулировки "при интенсивном движении" по причине ее оценочного характера и отсутствия четких критериев для признания движения интенсивным.

Вместе с тем, Аманлиев уточнил, что поддерживает запрет ПДД на выполнение ряда опасных маневров, вновь отметив необходимость внесения ясности в формулировки.

Представительница Генеральной прокуратуры посчитала иск не подлежащим удовлетворению и напомнила Аманлиеву, что упомянутое им требование о соблюдении бокового интервала было введено еще в 1993 году.

Юрист Министерства внутренних дел РФ Гайк Марьян, выступающий по доверенности от Правительства (административного ответчика), возражал против удовлетворения административного иска. Марьян отметил, что большинство составляющих опасного вождения уже содержится в законах и подзаконных актах, таких как, например, ПДД.

"Опасное вождение выражается в неоднократном совершении одного или совершении нескольких следующих друг за другом действий, которые уже являются запрещенными. Есть еще один важный компонент - создание потенциально опасной ситуации. Таким образом, выполнение маневров с соблюдением ПДД, включая скоростной режим, адекватно дорожной обстановке опасным вождением не будет", - пояснил юрист МВД, сославшись на то, что истец не учел в своем заявлении ряда действующих правил дорожного движения.

"Необходимость запрета опасного движения очевидна для общества. Существует множество свидетельств, видеозаписей с так называемыми "шашечниками", "шахматами" на дорогах. Именно против таких маневров, угрожающих жизни людей, и направлена оспариваемая истцом норма; при этом свобода движения законопослушных водителей никоим образом не ущемляется", - прокомментировал Марьян мотивы, которыми руководствовалось правительство, вводя положение о запрете опасного вождения как совокупности ряда неоднократных противоправных действий, совершенных в короткий промежуток времени.

Оспариваемое положение о запрете опасного вождения было введено постановлением Правительства РФ от 30 мая 2016 года, и в настоящий момент законодательством не предусмотрено мер административной ответственности за нарушение данного предписания.