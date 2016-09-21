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Сын актрисы Завьяловой отрицает, что убил свою мать

Контекст
Теги: Убийство, Выборгский районный суд Петербурга, Санкт-Петербург, Россия
13:29 21/09/2016

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен — РАПСИ, Михаил Телехов. Сын актрисы Александры Завьяловой, обвиняемый в убийстве матери, в среду заявил, что не помнит, что делал в день её гибели, сообщили РАПСИ в Выборгском районном суде Санкт-Петербурга.

Прокурор зачитал обвинительное заключение. Он сообщил, что 40-летний Петр Завьялов пришел домой — в квартиру на Гаврской улице, 6, где они проживали с матерью, ночью 3 февраля в состоянии алкогольного опьянения.

Как говорится в обвинительном заключении, между Завьяловой и сыном завязалась ссора во время которой он ударил мать ножом.

Завьялова скончалась на месте происшествия. Её сын был арестован 8 февраля.

Завьялов заявил на суде, что не помнит, как пришёл домой, и что там происходило. После чего судья отложил судебное заседание на 10 октября.

Александра Завьялова 4 февраля готовилась отметить юбилей. Ей бы исполнилось 80 лет. Она получила широкое признание публики после роли Пистимеи Морозовой в фильме «Тени исчезают в полдень». Среди картин с ее участием — «Люди на мосту», «Ждите писем», «Алешкина любовь», «Хлеб и розы», «Будни и праздники». После огромной популярности в 70-е годы на 20 лет актриса исчезла с экранов. Тем не менее, в 94-м ей присвоили звание Заслуженной артистки России.

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Сын актрисы Завьяловой отрицает, что убил свою мать

13:29 21/09/2016 Сын актрисы Александры Завьяловой, обвиняемый в убийстве матери, в среду заявил, что не помнит, что делал в день её гибели.
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