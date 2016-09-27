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Суд в Петербурге отказал в демонтаже мемориальной доски Маннергейму

Контекст
Теги: Санкт-Петербург, Россия
12:22 27/09/2016

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен - РАПСИ, Михаил Телехов. Смольнинский районный суд Петербурга во вторник не признал установку мемориальной доски Маннергейму на Захарьевской улице незаконной и отказал в требовании о ее демонтаже, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

С иском об оспаривании действий органов государственной власти к правительству Петербурга в июле в суд обратился петербуржец Павел Кузнецов.

На заседании суд отказал в ходатайстве истца привлечь в качестве соответчика городской комитет по культуре, который, по мнению Кузнецова, ответственен за установку памятной доски.

Также суд отказался вызвать для допроса в качестве свидетелей вице-губернатора Санкт-Петербурга Александра Говорунова и министра культуры РФ Владимира Мединского, присутствовавших на открытии мемориала.

И в итоге огласил резолютивную часть. "В иске отказать. Суд полагает невозможным признать незаконными действия правительства, которые оно не совершало", - гласит решение.

Как следует из материалов дела, открытие мемориальной доски Маннергейму на фасаде здания Военной академии материально-технического обеспечения на Захарьевской улице прошло 16 июня в присутствии министра культуры РФ Владимира Мединского и главы администрации президента РФ Сергея Иванова.

Одновременно Совет по мемориальным доскам при правительстве Петербурга, рассмотрев обращения известных горожан и простых граждан, которые высказались против установки памятной доски этому государственному деятелю, сыгравшему неоднозначную роль в истории России, выяснил, что она размещена с нарушениями федеральных и городских законов. При этом, по данным Совета, мемориальная доска Маннергейму бесхозная: ее нет ни на балансе Музея городской скульптуры, который принимает на содержание практически все уличные памятники и доски, ни на балансе военного университета, на здании которого она установлена.

В августе Генпрокуратура РФ поручила провести проверку в связи с установкой памятной доски Маннергейму.

Как сообщил РАПСИ представитель истца Илья Ремесло, на этом они не остановится. "Мы пока не знаем, будем обжаловать это решение или подавать иск непосредственно к комитету по культуре", - сказал юрист.

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Суд в Петербурге отказал в демонтаже мемориальной доски Маннергейму

12:22 27/09/2016 Смольнинский районный суд Петербурга во вторник не признал установку мемориальной доски Маннергейму на Захарьевской улице незаконной и отказал в требовании о ее демонтаже, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.
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