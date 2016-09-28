Суд отказал ОАО "Детский мир" в иске к УФАС из-за одноименного бренда

13:45 28/09/2016

МОСКВА, 28 сен — РАПСИ. Суд по интеллектуальным правам (СИП) отказал в иске ОАО "Детский мир" к УФАС из-за одноименного товарного знака, говорится в сообщении саратовского управления Федеральной антимонопольной службы.

Московское ОАО "Детский мир" обратилось в УФАС с заявлением о нарушении ЗАО "Детский мир" (Саратов) антимонопольного законодательства. "Заявитель считал, что ЗАО "Детский мир" неправомерно использует в составе своего фирменного наименования словесное обозначение "Детский мир", сходное до степени смешения с товарным знаком "Детский мир", правообладателем которого является ОАО "Детский мир" (ранее ОАО "Детский мир — Центр")", — отмечается в сообщении.

Саратовское УФАС России вынесло решение об отказе в возбуждении дела в связи с тем, что ОАО "Детский мир — Центр" уже обращалось с аналогичным заявлением в 2008 году. Тогда, отмечает ведомство, было установлено, что ОАО "Детский мир" не являлся конкурентом ЗАО "Детский мир", так как не осуществлял торговую деятельность, а сдавал в аренду торговые и складские помещения в Москве. Кроме того, по данным службы, на момент появления ОАО "Детский мир — Центр" на рынке реализации товаров для детей на территории Саратова и Саратовской области ЗАО "Детский мир" уже было широко известно потребителям.

"ЗАО "Детский мир" использовало для индивидуализации своего предприятия фирменное наименование и коммерческое обозначение "Детский мир" по праву правопреемника Муниципального предприятия розничной торговли Универмаг "Детский мир" с 1992 года, а филиал ОАО "Детский мир — Центр" появился в Саратове в 2007 году", — говорится в пресс-релизе УФАС.

В ходе рассмотрения дела ОАО "Детский мир" утверждало, что является правопреемником первого магазина "Детский мир", начало деятельности которого датируется 1953 годом, однако документального подтверждения этому представить не смогло, подчеркивает служба.

Саратовское УФАС России пришло к выводу об отсутствии нарушения антимонопольного законодательства в действиях ЗАО "Детский мир" и вынесло решение о прекращении рассмотрения дела. Указанное решение обжаловалось в судебном порядке, однако затем заявитель отказался от своих требований.

"Получив решение об отказе в возбуждении дела при обращении с заявлением, аналогичным тому, по которому Саратовское УФАС России вынесло решение в 2008 году, ОАО "Детский мир" обратилось с жалобой в ФАС России. Антимонопольная служба отказала ОАО "Детский мир" в рассмотрении данной жалобы", — сообщает ведомство.

Правомерность действий Саратовского УФАС России и ФАС России подтверждена Арбитражным судом Саратовской области, Двенадцатым арбитражным апелляционным судом и Судом по интеллектуальным правам, отмечает антимонопольный орган.