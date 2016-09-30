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Суд приговорил одного из фигурантов "трубного дела" к условному сроку

Контекст
Теги: Хищения, Санкт-Петербург, Россия
16:27 29/09/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен — РАПСИ, Михаил Телехов. Ленинский районный суд Петербурга приговорил к 4 годам лишения свободы условно бывшего владельца компании "Петроком" Андрея Кадкина, одного из обвиняемых по громкому "трубному делу", организовавшего хищение 1,3 миллиона рублей из бюджета Петербурга, сообщили в четверг РАПСИ в суде.

Изначально Кадкину было предъявлено обвинение в организации мошенничества в особо крупном размере и организации злоупотребления должностными полномочиями. Но суд принял решение прекратить уголовное преследование по факту злоупотребления должностными полномочиями по истечению срока давности — с момента совершения преступления прошло более шести лет.

Также суд не стал рассматривать гражданский иск от правительства Петербурга к Кадкину на 48 миллионов рублей, оставив за пострадавшей стороной право обратиться в гражданский суд.

Суд приговорил Кадкина к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

"Трубное дело" стало самым резонансным коррупционным скандалом, связанным с администрацией Петербурга.

По данным обвинения, в 2010 году комитет по энергетике заключил с "Петрокомом" госконтракт на строительство и ремонт теплосетей. Поставщиком труб стало ОАО "Руструбпром". "Петроком", покупая трубы, предъявлял Смольному счета как за новые, но, по мнению обвинения, это были некондиционные трубы с фальшивыми сертификатами качества, не соответствующие ГОСТам, да еще и бывшие в употреблении. По версии следствия, таких труб в Петербурге было проложено около 600 километров, что привело к многочисленным авариям теплосетей по всему городу. Как считает обвинение, подмена была осознанной и направленной на хищение бюджетных средств. Первоначально ущерб оценивался правоохранительными органами в 3 миллиарда рублей.

Среди обвиняемых был бывший глава комитета по энергетике Олег Тришкин — он считался главным фигурантом данного уголовного дела. Тришкин был заключён под стражу, а после отпущен под залог в размере 2,5 миллиона рублей. В ноябре прошлого года следствие освободило его от уголовного преследования в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Одновременно, в Ленинском городском суде рассматривается уголовное дело в отношении ещё шести обвиняемых по "трубному делу".

Кадкин помог следствию и дал показания на других участников преступной схемы, а также добровольно возместил ущерб.

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Суд приговорил одного из фигурантов "трубного дела" к условному сроку

16:27 29/09/2016 Ленинский районный суд Петербурга приговорил к 4 годам лишения свободы условно бывшего владельца компании "Петроком" Андрея Кадкина, одного из обвиняемых по громкому "трубному делу", организовавшего хищение 1,3 миллиона рублей из бюджета Петербурга.
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