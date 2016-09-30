Матрос, супруга которого погибла под винтом двигателя шлюпки, пойдет под суд

14:42 30/09/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен - РАПСИ, Михаил Телехов. Выборгский городской суд Ленинградской области принял к производству уголовное дело в отношении 31-летнего матроса, не справившегося с управлением моторной лодки, в результате чего под винтом двигателя погибла его супруга, сообщили в пятницу РАПСИ В Северо-Западном следственном управлении на транспорте (СЗСУТ) СК РФ.

Согласно предъявленному обвинению, в июле 2016 года матрос-моторист буксира "РН-Тритон", находясь в состоянии алкогольного опьянения, покинул вахту и сел за управление шестиместной шлюпки, взяв на борт 26-летнюю супругу.

По данным следствия, они проследовали к береговой линии поселка Карасёвка Выборгского района Ленинградской области.

"По пути следования шлюпка столкнулась с волной в акватории залива, в связи с чем, пассажирка без спасательного жилета упала в воду, где попала под винт двигателя. В результате женщина получила тяжелую черепно-мозговую травму и погибла на месте", - сообщили в СЗСУТ.

Как сказано в материалах дела, используя криминалистическую технику, следователь смог восстановить на телефоне одного из очевидцев видео, с помощью которого был изобличен указанный обвиняемый и восстановлена картина произошедшего.

Должностные лица, ответственные за работу буксира привлечены к дисциплинарной ответственности.