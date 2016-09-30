Суд в Петербурге оправдал местного экс-чиновника по делу о коррупции

flickr.com/Joe Gratz

18:19 30/09/2016

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен - РАПСИ, Михаил Телехов. Красногвардейский районный суд Петербурга вынес оправдательный приговор в отношении бывшего заместителя главы администрации Красногвардейского района Михаила Гусева по делу о превышении должностных полномочий и взятке в размере около одного миллиона рублей, сообщили в пятницу РАПСИ в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) РФ по Петербургу.

Однако сотрудники ведомства не согласны с оправдательным приговором и намерены ходатайствовать перед прокуратурой города о внесении апелляционного представления на решение суда.

Как следует из материалов дела, в ноябре 2013 года Гусев подписал от имени администрации Красногвардейского района договор с одной из коммерческих структур о передаче в безвозмездное срочное пользование земельного участка. Тем самым, по версии следствия, чиновник нарушил ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ" и "Водный кодекс РФ".

По данным следствия, за действиями осужденного последовали тяжкие последствия в виде загрязнения земельного участка отходами IV класса опасности и причинения ущерба на сумму 24,5 миллиона рублей.

"С 27 ноября 2013 года по 22 июля 2014 года Гусев неоднократно получал от директора указанной коммерческой структуры взятки на общую сумму 850 тысяч рублей за не расторжение договора и невмешательство в хозяйственную деятельность", - уверены в ГСУ.