ВС не пересмотрит отмену взыскания с РФ 374 млн руб по иску "Аэрофлота"

17:18 03/10/2016

МОСКВА, 3 окт — РАПСИ. Верховный суд (ВС) отказался рассматривать жалобу российского авиаперевозчика «Аэрофлот» на отмену решения о взыскании с РФ в лице Минфина 374,4 миллиона рублей, говорится в материалах дела.

Арбитражный суд Московского округа 7 июня удовлетворил жалобу Министерства финансов РФ на судебные акты нижестоящих инстанций, отменив их. Московский арбитраж 23 ноября 2015 года удовлетворил соответствующий иск авиакомпании. Девятый арбитражный апелляционный суд 24 февраля подтвердил решение первой инстанции. Третьим лицом в иске указано одно из подразделений Пенсионного фонда России по Москве.

Основанием подачи иска послужило то, что истец в 2010 году являлся плательщиком взносов в Пенсионный фонд, уплачиваемых по дополнительному тарифу в соответствии с законом от 27 ноября 2001 года «О дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации».

Однако 23 декабря 2010 года были внесены изменения в закон, согласно которым было отменено ограничение базы для исчисления этих взносов. Кроме того, было установлено, что эта норма имеет обратную силу и действует с 1 января 2010 года. В результате этого общая сумма которую компания должна была уплатить в Пенсионный фонд РФ за 2010 год увеличилась. Так, авиакомпания уплатила в бюджет Пенсионного фонда РФ страховые взносы в размере 454 миллионов рублей (взносы были исчислены со всей суммы вознаграждения каждому работнику), вместе с тем с учетом применения указанного ограничения сумма страховых взносов, подлежащая уплате за 2010 год, составляет 79,7 миллиона рублей.

В июне 2013 года Конституционным Судом (КС) РФ было признано неправомерным увеличение федеральным законодателем суммы взносов за 2010 год, подлежащих уплате всеми российскими авиакомпаниями. В тоже время КС установил запрет на возврат излишне перечисленных в бюджет ПФР за 2010 год взносов с целью гарантировать исполнение соответствующей части бюджета ПФР в текущем периоде. Вместе с тем КС, признавая нарушенными неконституционным законом права плательщиков взносов, не ограничил авиакомпании в выборе иных способов защиты своих прав.

Ранее другие авиакомпании также подавали иски о взыскании с Минфина убытков. Так, в сентябре 2014 года арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Авиакомпании ЮТэйр» о взыскании с министерства 157,8 миллиона рублей. Это решение поддержали суды вышестоящих инстанций. Кроме того, суд удовлетворил аналогичный иск «Донавиа» к РФ в лице Минфина о возмещении ущерба в размере 26,7 миллиона рублей. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ 5 мая отменила судебные акты нижестоящих инстанций по аналогичному делу о взыскании с РФ в пользу ОАО "ЮТэйр — Вертолетные услуги" 11,4 миллиона рублей. Тем самым суд отказал компании в иске.