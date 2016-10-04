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Приговор генерал-полковнику Чиркину обжалован в Верховном суде РФ

Контекст
Теги: Верховный суд РФ, Владимир Чиркин, Москва, Россия
12:24 04/10/2016

МОСКВА, 4 окт - РАПСИ, Людмила Кленько. Верховный суд (ВС) РФ 11 октября рассмотрит представление прокуратуры на приговор бывшему главнокомандующему Сухопутными войсками России генерал-полковнику Владимиру Чиркину, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

"Рассмотрение представления назначено на 11 октября", — сказала собеседница агентства. 

Ранее президиум Московского окружного военного суда суда отклонил протест прокурора, который настаивал на наказании в виде пяти лет лишения свободы по обвинению в коррупции. Президиум также отменил наказание в виде запрета Чиркину занимать должности на государственной и военной службе в течение трех лет.

Изначально суд признал генерала виновным во взятке и приговорил к пяти годам заключения, но апелляционная инстанция переквалифицировала обвинение на мошенничество и снизила наказание до штрафа. Впоследствии суд досрочно снял с Чиркина судимость.

Как утверждало обвинение, за взятку Чиркин обещал помочь майору запаса получить однокомнатную квартиру, которая и так полагалась ему по закону. После передачи взятки потерпевший получил квартиру, но не смог поселиться там, так как она была уже занята другим бывшим военным.

Мужчина попытался получить деньги обратно, а когда не получилось, обратился в прокуратуру. Передавал деньги майор через двух посредников, выяснило следствие. Чиркин не признает себя виновным и считает, что посредники обманули бывшего военного, вымогали у него деньги, прикрываясь именем генерала.

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Приговор генерал-полковнику Чиркину обжалован в Верховном суде РФ

12:24 04/10/2016 Верховный суд (ВС) РФ зарегистрировал апелляционную жалобу на приговор бывшему главнокомандующему Сухопутными войсками России генерал-полковнику Владимиру Чиркину, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
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