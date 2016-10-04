СИП подтвердил отказ "Ньюс Медиа" в иске к ИП из-за домена life-news.ru

СИП

12:28 04/10/2016

МОСКВА, 4 окт — РАПСИ. Суд по интеллектуальным правам (СИП) РФ подтвердил решение об отказе АО "Ньюс Медиа", учредившему портала life.ru, в иске к индивидуальному предпринимателю (ИП) Андрею Степанову о запрете использования индивидуального обозначения "life-news" и взыскании 100 тысяч рублей компенсации, сообщили РАПСИ в суде.

Решением Арбитража Москвы от 25 марта АО "Ньюс Медиа" в удовлетворении заявленных исковых требований отказано. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 15 июля решение суда первой инстанции оставлено без изменения. При этом дело рассматривалось по второму кругу.

Согласно материалам дела, предприниматель является администратором доменного имени life-news.ru, которое зарегистрировано в апреле 2008 года. Суды пришли к выводу о том, что Степанов использовал доменное имя в качестве новостного портала непрерывно в течение длительного периода времени, до даты регистрации истцом своего товарного знака.

"Регистрируя товарный знак, истец был осведомлен о существовании названного доменного имени на сайте с одноименным обозначением до даты приоритета спорного товарного знака. В связи с этим суды пришли к выводу о том, что действия истца по приобретению права на товарный знак, представляют собой злоупотребление правом, а использование словесного обозначения в доменном имени со стороны ответчика является добросовестным", — отмечается в материалах СИП.

В декабре 2015 года Девятый арбитражный апелляционный суд прекратил производство по иску АО "Ньюс Медиа" о запрете администратору интернет-портала lifemo.ru гражданину Илье Паймушкину использовать товарный знак истца "LiFE" в домене.