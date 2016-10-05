Суд в Казани приговорил таможенника за халатность к штрафу

16:45 04/10/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт - РАПСИ, Михаил Телехов. Приволжский районный суд Казани приговорил к штрафу в 50 тысяч рублей бывшего заместителя начальника отдела административных расследований Татарстанской таможни Дмитрия Бозина за халатность, в результате чего из камеры вещественных доказательств была украдена валюта на 2,5 миллиона рублей, сообщает официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ.

Как следует из материалов дела, Бозин являлся ответственным за хранение, учет и передачу вещей и документов, имеющих значение доказательств по делам об административных правонарушениях. По данным обвинения, в течение первой половины 2015 года таможенник не обеспечил надлежащий учет и хранение ключей от камеры хранения вещественных доказательств по делам об административных правонарушениях. В результате, сотрудник таможенного органа Марат Шакирзянов, не имеющий отношения к административным расследованиям, получил доступ к хранящимся там денежным средствам по административным производствам и похитил валюту на сумму более 2,5 миллиона рублей.

Данный факт был выявлен сотрудниками Татарской транспортной прокуратуры в ходе проверки в таможенном органе. Государственное обвинение по уголовному делу в суде поддерживалось Приволжской транспортной прокуратурой.

Приговором суда Бозину с учетом мнения государственного обвинителя назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 1 год.

Шакирзянов ранее был приговорен судом к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.