По требованию Генпрокуратуры заблокированы группы "Русского марша" в соцсетях

10:34 06/10/2016

МОСКВА, 6 окт — РАПСИ, Евгения Соколова. Сургутский суд Ханты-Мансийского округа заблокировал официальные группы «Русского марша» в социальной сети «ВКонтакте», который планируют провести 4 ноября в московском районе Люблино, сообщил в четверг РАПСИ один из его организаторов Дмитрий Демушкин.

«По требованию Генпрокуратуры суд заблокировал основную группу «Русского марша», региональные группы и мою страницу «ВКонтакте». Иск о блокировке подавался не к нам, а к соцсети, поэтому мы не смогли выяснить её причины. Обжаловать это будет затруднительно», — сказал Демушкин. Также он отметил, что это уже не первый случай - в прошлом году группы также были заблокированы перед праздником.

Заявку на проведение «Русского марша» подали в конце сентября, запланировано, что он будет состоять из митинга и концерта. «Пока еще идет процесс согласования с департаментом культуры — мы отправляем тексты песен, которые будут исполнены на концерте», — пояснил Демушкин.

По его словам, в заявке нет никакого экстремизма, национализма, никаких политических лозунгов. «Концерт приурочен ко Дню народного единства, и мы надеемся, что его согласуют», — добавил он.

День народного единства отмечается ежегодно 4 ноября, с 2005 года. Праздничная дата была установлена в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.

«Русский марш» также традиционно проводится 4 ноября. В 2014 году он закончился возбуждением уголовного дела о разжигании ненависти и вражды.