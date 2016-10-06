Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
06/10/2016 14:40
Премия Рунета-2013

Судебная информация

Новости

Версия для печати

По требованию Генпрокуратуры заблокированы группы "Русского марша" в соцсетях

Контекст
Теги: ВКонтакте, Дмитрий Демушкин, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия
10:34 06/10/2016

МОСКВА, 6 окт — РАПСИ, Евгения Соколова. Сургутский суд Ханты-Мансийского округа заблокировал официальные группы «Русского марша» в социальной сети «ВКонтакте», который планируют провести 4 ноября в московском районе Люблино, сообщил в четверг РАПСИ один из его организаторов Дмитрий Демушкин.

«По требованию Генпрокуратуры суд заблокировал основную группу «Русского марша», региональные группы и мою страницу «ВКонтакте». Иск о блокировке подавался не к нам, а к соцсети, поэтому мы не смогли выяснить её причины. Обжаловать это будет затруднительно», — сказал Демушкин. Также он отметил, что это уже не первый случай - в прошлом году группы также были заблокированы перед праздником.

Заявку на проведение «Русского марша» подали в конце сентября, запланировано, что он будет состоять из митинга и концерта. «Пока еще идет процесс согласования с департаментом культуры — мы отправляем тексты песен, которые будут исполнены на концерте», — пояснил Демушкин.

По его словам, в заявке нет никакого экстремизма, национализма, никаких политических лозунгов. «Концерт приурочен ко Дню народного единства, и мы надеемся, что его согласуют», — добавил он.

День народного единства отмечается ежегодно 4 ноября, с 2005 года. Праздничная дата была установлена в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.

«Русский марш» также традиционно проводится 4 ноября. В 2014 году он закончился возбуждением уголовного дела о разжигании ненависти и вражды.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

По требованию Генпрокуратуры заблокированы группы "Русского марша" в соцсетях

10:34 06/10/2016 Сургутский суд Ханты-Мансийского округа заблокировал официальные группы «Русского марша» в социальной сети «ВКонтакте», который планируют провести 4 ноября в московском районе Люблино, сообщил в четверг РАПСИ один из его организаторов Дмитрий Демушкин.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Бизнесмен, не вернувший Кобзону долг в $25 млн, обжаловал приговор

14:14 06/10/2016 Одинцовский городской суд зарегистрировал апелляционную жалобу на приговор бизнесмену Вагифу Пейсахову, который не вернул народному артисту СССР Иосифу Кобзону занятые в долг 25 миллионов долларов, сообщила РАПСИ пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова.

Международный суд ООН отказал Маршалловым островам по иску к ядерным державам

13:51 06/10/2016 Международный суд ООН отказался рассмотреть по существу иск Республики Маршалловы Острова против Великобритании, Индии и Пакистана, которые, по мнению государства-заявителя, не выполняют свои обязательств по ядерному разоружению.

Несогласие на согласие. "Законотворчество. Исторические хроники РАПСИ"

10:00 06/10/2016 Алла Амелина, в рубрике "Законотворчество. Исторические хроники РАПСИ", рассказывает о том, как депутаты Госдумы РФ первого созыва рассматривали заявление "Об укреплении гражданского мира и политической стабильности в стране".

Мультимедиа

Фотолента: Руководство нового ВС РФ
Фотолента: Оглашение приговора по делу о пытках в ОП "Дальний"
Суд в Москве арестовал бойца Емельяненко
Все мультимедиа

Аналитика

Как правильно пожаловаться в Конституционный суд РФ
Что делать после победы в Страсбурге
Как правильно пожаловаться в ЕСПЧ
Вся аналитика
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера