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Суд рассмотрит жалобу оппозиционера Волкова на приговор по "микрофонному делу"

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Теги: Новосибирский областной суд, Леонид Волков, Новосибирская область, Россия
11:12 06/10/2016

МОСКВА, 6 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Новосибирский областной суд 26 октября рассмотрит апелляционную жалобу на приговор оппозиционеру Леониду Волкову, в соответствии с которым он признан виновным в воспрепятствовании журналистской деятельности и оштрафован на 30 тысяч рублей, сообщил сам Волков на своем сайте.

"Рассмотрение апелляции по "микрофонному делу" в Новосибирском областном суде назначено на 26 октября", — говорится в публикации.

Ранее Волков сообщал в соцсетях, что суд приговорил его к штрафу в 30 тысяч рублей. переквалифицировав обвинение с части 3 статьи 144 (воспрепятствование работе журналиста с применением насилия) на часть 1 той же статьи (воспрепятствование работе журналиста).

До вступления приговора в законную силу оппозиционер будет находиться под подпиской о невыезде.

По версии следствия, в июле 2015 года в Новосибирске Волков воспрепятствовал видеосъемке журналистов телеканала LifeNews, принуждал журналиста к отказу от распространения информации. Отмечалось, что Волков якобы повредил микрофон корреспондента LifeNews Александра Поступинского, а к нему самому применил насилие, "схватив и с силой сжимая руку журналиста". В рамках расследования дела были проведены экспертизы, установившие наличие повреждений на микрофоне, которые могли образоваться в результате действий Волкова.

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Суд рассмотрит жалобу оппозиционера Волкова на приговор по "микрофонному делу"

11:12 06/10/2016 Новосибирский областной суд 26 октября рассмотрит апелляционную жалобу на приговор оппозиционеру Леониду Волкову, в соответствии с которым он признан виновным в воспрепятствовании журналистской деятельности и оштрафован на 30 тысяч рублей.
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