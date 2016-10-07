Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
07/10/2016 00:45
Премия Рунета-2013

Судебная информация

Новости

Версия для печати

ВС РФ не пересмотрит спор "ГК по ОрВд" и "АльфаСтрахования" на 31 млн руб

Контекст
Теги: Взыскание задолженности, Верховный суд РФ, Москва, Россия
16:50 06/10/2016

МОСКВА, 6 окт — РАПСИ. Верховный суд (ВС) РФ отказался рассматривать жалобу "Государственной корпорации по организации воздушного движения в РФ" ("ГК по ОрВд") на взыскание 31,5 миллиона рублей по иску ОАО "АльфаСтрахование" и ОАО "Авиакомпания "Уральские авиалинии", говорится в материалах дела.

Арбитражный суд Московского округа 30 июня оставил в силе постановление апелляции о взыскании с "ГК по ОрВд" убытков. Девятый арбитражный апелляционный суд 6 апреля отменил решение первой инстанции и обязал взыскать с корпорации в пользу ОАО "АльфаСтрахование" 27,9 миллиона рублей и 3,6 миллиона рублей в пользу авиакомпании "Уральские авиалинии".

В суде апелляционной инстанции "Уральские авиалинии" отказались от части требований в размере 1,4 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что 25 января 2013 года "Уральскими авиалиниями" совершался рейс Шарм-Эль-Шейх (Египет) – Казань. При заходе на посадку самолет авиакомпании задел глиссадный радиомаяк, в результате чего воздушное судно получило повреждения.

По словам юристов истцов, результаты проведенного расследования свидетельствуют о том, что инцидент произошел из-за неисправности радиомаяка.

Представители в суде отметили, что за месяц до происшествия некоторые пилоты жаловались на его работу. Юрист ОАО "АльфаСтрахование" сказала, что на восстановление самолета было потрачено около 27 миллионов рублей. Страховая компания предъявила иск к ответчику в порядке суброгации.

В свою очередь представители "ГК по ОрВд" и Росавиации (третье лицо в деле) возражали против удовлетворения иска, заявив, что инцидент произошел из-за неверных действий экипажа. Прямой причинно-следственной связи между некорректной работой радиомаяка и происшествием не имеется, отметили юристы ответчиков. Кроме того, по их мнению, те документы, которые представила авиакомпания, не доказывают, что ремонт производился именно из-за аварии.

Суд апелляционной инстанции по ходатайству истцов назначил техническую экспертизу по делу. В ходе экспертизы было установлено, что расходы истцов по приобретению деталей и запасных частей являются обоснованными. Также суд поддержал позицию, о том, что ответчик является ответственным за ущерб, причиненный истцам.

"Уральские авиалинии" входят в число ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок, география полетов насчитывает более 200 направлений.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

ВС РФ не пересмотрит спор "ГК по ОрВд" и "АльфаСтрахования" на 31 млн руб

16:50 06/10/2016 Верховный суд (ВС) РФ отказался рассматривать жалобу "Государственной корпорации по организации воздушного движения в РФ" ("ГК по ОрВд") на взыскание 31,5 миллиона рублей по иску ОАО "АльфаСтрахование" и ОАО "Авиакомпания "Уральские авиалинии", говорится в материалах дела.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

СК РФ предъявил обвинение в организации ОПГ экс-главе Коми Торлопову

16:46 06/10/2016 Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета (СК) РФ предъявило обвинение бывшему главе Республики Коми и экс-сенатору Совета Федерации РФ Владимиру Торлопову в рамках расследования уголовного дела в отношении членов преступного сообщества, в состав которого входили высшие должностные лица субъекта, сообщили в четверг РАПСИ в СК РФ.

Мосгорсуд оставил под арестом замглавы столичного СК Никандрова

16:17 06/10/2016 Мосгорсуд признал законным постановление Лефортовского суда Москвы о продлении ареста заместителя начальника столичного главка Следственного комитета РФ генерала Дениса Никандрова, задержанного ранее Федеральной службой безопасности по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Слушания по делу студентки Карауловой продолжатся 10 октября

16:00 06/10/2016 Московский окружной военный суд 10 октября продолжит рассмотрение уголовного дела в отношении студентки МГУ Александры Ивановой (Варвары Карауловой), обвиняемой в попытке присоединения к запрещенной в РФ группировке "Исламское государство" (ИГ), передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

Мультимедиа

Фотолента: Руководство нового ВС РФ
Фотолента: Оглашение приговора по делу о пытках в ОП "Дальний"
Суд в Москве арестовал бойца Емельяненко
Все мультимедиа

Аналитика

Как правильно пожаловаться в Конституционный суд РФ
Что делать после победы в Страсбурге
Как правильно пожаловаться в ЕСПЧ
Вся аналитика
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера