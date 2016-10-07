ВС РФ не пересмотрит спор "ГК по ОрВд" и "АльфаСтрахования" на 31 млн руб

16:50 06/10/2016

МОСКВА, 6 окт — РАПСИ. Верховный суд (ВС) РФ отказался рассматривать жалобу "Государственной корпорации по организации воздушного движения в РФ" ("ГК по ОрВд") на взыскание 31,5 миллиона рублей по иску ОАО "АльфаСтрахование" и ОАО "Авиакомпания "Уральские авиалинии", говорится в материалах дела.

Арбитражный суд Московского округа 30 июня оставил в силе постановление апелляции о взыскании с "ГК по ОрВд" убытков. Девятый арбитражный апелляционный суд 6 апреля отменил решение первой инстанции и обязал взыскать с корпорации в пользу ОАО "АльфаСтрахование" 27,9 миллиона рублей и 3,6 миллиона рублей в пользу авиакомпании "Уральские авиалинии".

В суде апелляционной инстанции "Уральские авиалинии" отказались от части требований в размере 1,4 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что 25 января 2013 года "Уральскими авиалиниями" совершался рейс Шарм-Эль-Шейх (Египет) – Казань. При заходе на посадку самолет авиакомпании задел глиссадный радиомаяк, в результате чего воздушное судно получило повреждения.

По словам юристов истцов, результаты проведенного расследования свидетельствуют о том, что инцидент произошел из-за неисправности радиомаяка.

Представители в суде отметили, что за месяц до происшествия некоторые пилоты жаловались на его работу. Юрист ОАО "АльфаСтрахование" сказала, что на восстановление самолета было потрачено около 27 миллионов рублей. Страховая компания предъявила иск к ответчику в порядке суброгации.

В свою очередь представители "ГК по ОрВд" и Росавиации (третье лицо в деле) возражали против удовлетворения иска, заявив, что инцидент произошел из-за неверных действий экипажа. Прямой причинно-следственной связи между некорректной работой радиомаяка и происшествием не имеется, отметили юристы ответчиков. Кроме того, по их мнению, те документы, которые представила авиакомпания, не доказывают, что ремонт производился именно из-за аварии.

Суд апелляционной инстанции по ходатайству истцов назначил техническую экспертизу по делу. В ходе экспертизы было установлено, что расходы истцов по приобретению деталей и запасных частей являются обоснованными. Также суд поддержал позицию, о том, что ответчик является ответственным за ущерб, причиненный истцам.

"Уральские авиалинии" входят в число ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок, география полетов насчитывает более 200 направлений.