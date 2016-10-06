Суд с третьей попытки попробует отобрать присяжных по делу Басмача

РАПСИ

17:46 06/10/2016

МОСКВА, 6 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Мособлсуд 1 ноября продолжит отбирать присяжных заседателей по уголовному делу в отношении Александра Матусова, предполагаемого лидера Щелковской ОПГ по кличке "Басмач", сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Наталья Осипова.

По словам собеседницы агентства, в четверг суд во второй раз приступил к отбору присяжных по делу, однако коллегия так и не была сформирована.

"Процесс отбора присяжных продолжится 1 ноября", — сказала пресс-секретарь.

Решением Мособлсуда Матусов останется под арестом до 16 января 2017 года. Дело Басмача уже поступало на рассмотрение в Мособлсуд, однако, как сообщала пресс-служба, было возвращено в прокуратуру для устранения ряда допущенных нарушений.

Матусов обвиняется в совершении нескольких убийств и покушений на убийства коммерсантов. По данным следствия, в ноябре 1996 года в подмосковном поселке Свердловском Щелковского района бандиты, в том числе Матусов, напали на четырех коммерсантов. Трое из предпринимателей были убиты, один выжил, получив тяжелые ранения. Всего же, по версии следствия, на счету членов группировки не менее 60 убийств.

Матусов был задержан в Таиланде и депортирован в Россию.