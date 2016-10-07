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Суд приступил к рассмотрению дела о гибели курсанта в войсковой части

Контекст
Теги: Забайкальский край, Россия
13:34 07/10/2016

МОСКВА, 7 окт - РАПСИ, Евгения Соколова. Читинский гарнизонный военный суд приступил к слушаниям по существу уголовного дела о гибели курсанта в отношении начальника медицинской службы войсковой части, подполковника Игоря Павлова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил в пятницу РАПСИ юрист Роман Сукачев, представляющий интересы отца погибшего.

"По версии следствия, подполковник медслужбы, желая избежать огласки и возможных негативных последствий для командования части, скрыл попытку суицида 20-летнего курсанта Павла Беспрозванных, сохранив тем самым хорошие отношения с командованием части. После инцидента рядовой все-таки совершил самоубийство", - пояснил собеседник агентства.

Как отмечает юрист, подсудимый своей вины в предъявленном обвинении не признает.

По словам Сукачева, суд выяснил, что в части проводилось служебное расследование, из которого следовало, что Безпрозванных при переворачивании во сне упал с кровати на пол. Однако часть свидетелей на суде признались, что вышестоящее командование части заставило их дать такие показания. В действительности курсант с кровати прыгнул добровольно, желая таким образом причинить себе вред из-за ранее сложившейся психотравмирующей ситуации.

По версии следствия, Павлов знал реальное состояние больного после получения им травмы, причину и способ ее получения, однако скрыл произошедшее и не доложил об истинной причине получения травмы медицинским работникам военного госпиталя, желая избежать огласки.

"Курсант, нуждающийся в неотложной психиатрической помощи, на третий день после госпитализации в военный госпиталь был найден без признаков жизни под окнами травматологического отделения военного госпиталя и от полученных травм скончался", - рассказал юрист РАПСИ.

Павлову инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Данная статья предполагает лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трёх лет.

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Суд приступил к рассмотрению дела о гибели курсанта в войсковой части

13:34 07/10/2016 Читинский гарнизонный военный суд приступил к слушаниям по существу уголовного дела о гибели курсанта в отношении начальника медицинской службы войсковой части, подполковника Игоря Павлова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил в пятницу РАПСИ юрист Роман Сукачев, представляющий интересы отца погибшего.
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