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Участники съезда третейских судов: популярность коммерческих арбитражей растет

Контекст
Теги: Третейский суд, Арбитражный третейский суд Москвы, Москва, Россия
17:11 07/10/2016

МОСКВА, 7 окт — РАПСИ. Несмотря на то, что третейские суды пока еще не стали полновесными конкурентами обычным судам, они набирают популярность и становятся все более эффективнее. Такое мнение выразили участники V съезда третейских судов РФ.

Президент «Союза третейских судов» Алексей Кравцов в приветственном слове отметил значимость нового закона о третейском разбирательстве, вступившего в силу с 1 сентября. «При разработке закона участвовали все члены союза», - сказал он, отметив в то же время, что очень многие позитивные наработки организации не были приняты.

Кравцов предположил, что в ближайшем будущем благодаря закону останутся только действенные и эффективные суды, в то время как «карманные третейские суды» и фиктивные организации прекратят свою деятельность. По мнению президента «Союза третейских судов», останется только около 150 коммерческих арбитражей по всей стране.

Участники съезда в ходе мероприятия отметили ряд проблем, с которыми сталкиваются третейские суды, а также наметили пути их разрешения с помощью усовершенствования законодательства.

Судья арбитражного третейского суда города Москвы Вячеслав Курсков отметил, что принятый федеральный закон – это попытка вывести третейские суды на новый уровень. «Есть большие проблемы с точки зрения восприятия третейских судов бизнес-сообществом», - сказал он, добавив, что третейским судам необходим имидж полностью независимых организаций, тогда они станут полновесными конкурентами обычным судам.

«Если люди поймут, что мы не привязаны к территориальным управленцам, к органам власти, тогда экономическое сообщество потянется к нам», - отметил он.

Также Курсков отметил проблему статуса судьи третейского суда, который в настоящее время не полностью определен. Судья арбитражного третейского суда города Москвы, вице-президент ассоциации строителей Владимир Кривошеев согласился с наличием данной проблемы, заявив, что нужен закон о статусе судьи третейского суда для того, чтобы арбитры были защищены.

«Необходимо создать рабочую группу, чтобы подкорректировать новый федеральный закон», - сказал он. Также Кривошеев заявил, что следует поднимать авторитет третейских судов.

В свою очередь Президент объединения потребителей России Алексей Корягин отметил, что третейские суды необходимы для эффективной защиты прав потребителей. «Нужно искать новые механизмы защиты прав потребителей, таковыми механизмами могут быть третейские суды», - сказал он, добавив, что третейский суд – прямая форма народовластия.

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Участники съезда третейских судов: популярность коммерческих арбитражей растет

17:11 07/10/2016 Несмотря на то, что третейские суды пока еще не стали полновесными конкурентами обычным судам, они набирают популярность и становятся все более эффективнее. Такое мнение выразили участники V съезда третейских судов РФ.
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